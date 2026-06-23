Box internet, forfaits mobiles : pourquoi les prix changent au moment des soldes ?

À la veille des soldes d’été 2026, les forfaits mobiles affichent une hausse spectaculaire de 8,76 % en un mois, tandis que les box internet demeurent stables sous les 38 euros. Décryptage d’un paradoxe tarifaire qui repose sur un indicateur méconnu : le prix au giga.

À la veille des soldes d’été qui débutent le 24 juin 2026, le marché français des télécommunications affiche un contraste saisissant. Tandis que les box internet demeurent sous les 38 euros en moyenne, les forfaits mobiles viennent d’enregistrer une hausse spectaculaire de 8,76 % en un mois. Le prix moyen grimpe de 13,13 à 14,28 euros, soit une progression annuelle de 47,4 %. Pourquoi cette flambée tarifaire survient-elle précisément avant la période promotionnelle la plus attendue de l’année ? La réponse tient en un indicateur méconnu du grand public : le prix au giga.

Le paradoxe des soldes : hausse avant la baisse

Le calendrier interpelle. Huit opérateurs sur onze ont relevé leurs tarifs en juin 2026, juste avant l’ouverture des soldes d’été. Une stratégie commerciale classique consiste à augmenter les prix de référence pour mieux valoriser les promotions à venir. En affichant un tarif plus élevé, les opérateurs pourront ensuite communiquer sur des remises plus attractives, créant un effet d’aubaine artificiel. Selon l’analyse publiée par ZoneADSL, cette remontée brutale soulève une question légitime : s’agit-il d’une véritable hausse structurelle ou d’un simple repositionnement avant le retour des offres à prix cassés ?

Juin 2026 : +8,76 % en un mois, juste avant le 24 juin

Le baromètre Ariase confirme une hausse mensuelle de 7,4 % pour les forfaits mobiles en juin 2026. Sur un an, l’augmentation atteint 47,4 %, portant le coût mensuel moyen d’un forfait avec appels et SMS illimités et minimum 20 Go à 14,51 euros. La concentration du marché explique en partie ce phénomène. Le protocole d’accord pour le rachat de SFR vient d’être signé entre Orange, Bouygues Telecom et Free. Comme le souligne Degrouptest, « cette flambée n’est pas un hasard de calendrier. Elle survient alors que le protocole d’accord pour le rachat de SFR vient d’être signé. Comme si les opérateurs anticipaient déjà un marché à trois. »

Comment lire le prix réel d’un forfait mobile

Les opérateurs communiquent sur le montant mensuel, mais occultent systématiquement un indicateur autrement plus révélateur : le prix au giga. Cet indice, calculé en divisant le tarif par l’enveloppe de données incluse, permet de comparer objectivement les offres. Un forfait à 15 euros avec 50 Go revient à 0,30 euro par Go, tandis qu’un forfait à 12 euros avec 200 Go coûte seulement 0,06 euro par Go. La différence peut atteindre un facteur de cinq, voire davantage.

De 0,10 à 0,29 euro par Go : ce que cela signifie vraiment pour votre portefeuille

L’indice Edcom révèle une multiplication par trois du prix au giga en un an. De 0,10 euro en juin 2025, il passe à 0,29 euro en juin 2026. Concrètement, un utilisateur consommant 50 Go par mois payait 5 euros de data l’an dernier. Aujourd’hui, la même consommation lui coûte 14,50 euros. Pour une famille de quatre personnes, l’impact budgétaire annuel dépasse 450 euros. Les opérateurs historiques justifient cette hausse par l’amélioration des infrastructures 5G et l’extension du roaming. Pourtant, les opérateurs virtuels (MVNO) démontrent qu’un modèle économique alternatif reste viable.

Orange (0,49 euro par Go) contre Lebara (0,04 euro par Go) : un écart de 12 fois. Comment est-ce possible ?

Orange affiche le prix au giga le plus élevé du marché à 0,49 euro, suivi par Bouygues Telecom à 0,34 euro. À l’opposé, Lebara propose un tarif de 0,04 euro par Go, soit douze fois moins cher qu’Orange. YouPrice se positionne entre 0,05 et 0,07 euro selon le réseau choisi (SFR, Bouygues ou Orange). Free maintient un tarif compétitif à 0,08 euro par Go, confirmant son positionnement historique de casseur de prix. Les MVNO s’affranchissent des coûts de réseau propre et des boutiques physiques. Ils achètent de la capacité en gros aux opérateurs historiques et la revendent avec une marge réduite. « Lebara et YouPrice misent sur des forfaits sans fioritures, calibrés pour offrir un maximum de data au meilleur prix, loin des offres de plus en plus axées sur les services additionnels », analyse Degrouptest.

Les vraies bonnes affaires : RED by SFR, La Poste Mobile et les MVNO

Paradoxalement, la hausse généralisée des tarifs ne concerne pas tous les acteurs. Plusieurs opérateurs virtuels et marques low cost maintiennent des offres agressives. RED by SFR propose des forfaits 5G à partir de 11,99 euros par mois sans engagement : 100 Go pour 11,99 euros, 200 Go pour 13,99 euros et 250 Go pour 15,99 euros. La Poste Mobile aligne un forfait 200 Go 5G à 11,99 euros par mois sans engagement, incluant 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Ces offres ramènent le prix au giga sous les 0,10 euro, niveau que le marché affichait il y a un an.

Forfaits à 11,99 euros sans engagement : comment les opérateurs virtuels cassent les prix

L’absence d’engagement constitue un avantage décisif pour le consommateur. Les opérateurs historiques misent sur la fidélisation avec des contrats de 12 ou 24 mois, assortis de pénalités en cas de résiliation anticipée. Les MVNO et marques low cost privilégient la flexibilité totale. Le client peut résilier à tout moment sans frais. Autre levier : les remises sur smartphones. RED by SFR propose 400 euros de réduction sur le Xiaomi 15T, ramenant son prix de 649 à 249 euros, soit une décote de 62 %. L’iPhone 17 bénéficie d’une remise de 100 euros. Les opérateurs compensent ces rabais par la vente de forfaits, pariant sur la fidélité spontanée plutôt que contractuelle.

Les pièges à éviter : engagement, services additionnels, roaming

Plusieurs éléments méritent vigilance. Les forfaits incluant des services de streaming (musique, vidéo) affichent un surcoût mensuel de 3 à 5 euros. Si vous n’utilisez pas ces options, autant opter pour un forfait nu. Le roaming étendu hors Europe représente un coût caché. Certains opérateurs facturent 10 euros par jour d’utilisation aux États-Unis ou en Asie. Vérifiez l’enveloppe de données utilisable à l’étranger : elle varie de 15 à 25 Go selon les forfaits. Enfin, les promotions temporaires (premier mois offert, tarif réduit pendant six mois) masquent le prix réel à long terme. Calculez toujours le coût sur douze mois pour comparer objectivement.

Et les box internet ? Pourquoi elles ne bougent pas

Pendant que les forfaits mobiles s’envolent, les box internet affichent une stabilité remarquable. Le prix moyen s’établit à 37,88 euros en juin 2026, contre 38,19 euros en mai, soit une baisse symbolique de 0,81 %. Après plusieurs mois de stabilité autour des 38 euros, le marché fixe conserve une trajectoire quasi plate. Le contraste entre les deux marchés frappe. D’un côté, les forfaits mobiles connaissent un mouvement brutal. De l’autre, les box internet restent ancrées sous un seuil psychologique. Plusieurs facteurs expliquent cet écart. Le marché fixe repose sur des infrastructures amorties (fibre optique, ADSL) et des contrats longs (12 à 24 mois). Les opérateurs privilégient la stabilité tarifaire pour limiter le taux de résiliation. Le mobile, en revanche, subit une pression concurrentielle permanente avec des promotions mensuelles et une volatilité assumée. La concentration du marché autour de trois acteurs principaux après le rachat de SFR pourrait modifier cet équilibre à moyen terme.

Les soldes d’été qui s’ouvrent demain révéleront si la hausse de juin constitue un ajustement structurel ou une simple manœuvre commerciale. Une chose demeure certaine : le prix au giga s’impose comme l’indicateur à surveiller pour débusquer les véritables bonnes affaires. Entre un forfait Orange à 0,49 euro par Go et un forfait Lebara à 0,04 euro, le choix rationnel s’impose. Reste à savoir si les consommateurs sauront décrypter ces mécaniques tarifaires ou continueront de privilégier la notoriété des marques historiques.