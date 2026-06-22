IGENSIA School of Business : le Groupe IGENSIA Education lance une nouvelle école pour répondre aux défis du XXIe siècle

Le Groupe IGENSIA Education annonce la création d’IGENSIA School of Business, une nouvelle école issue du rapprochement de l’ICD Business School, de l’ESAM et de l’IMIS. Au-delà d’un simple changement de marque ou d’organisation, cette évolution traduit une réflexion plus profonde sur la transformation des métiers du management et sur les compétences que devront posséder les décideurs de demain dans un monde marqué par l’incertitude, les ruptures technologiques et l’accélération des changements.

Une nouvelle école pour réunir trois expertises complémentaires

Le Groupe IGENSIA Education poursuit sa transformation avec la création d’IGENSIA School of Business. À partir de la rentrée 2027, l’ICD Business School, l’ESAM et l’IMIS seront réunies au sein d’une même école afin de proposer une offre de formation plus lisible et davantage adaptée aux attentes des étudiants et des entreprises.

Présente sur quatre campus à Paris, Lyon, Toulouse et Nanterre (rentrée 2027), la nouvelle structure accueillera près de 2 000 étudiants autour d’enseignements couvrant le commerce, le marketing, le management, la finance, le droit, la data et les enjeux liés à l’intelligence artificielle.

Cette évolution répond également à la transformation du monde qui devient de plus en plus incertain avec des ruptures technologiques, environnementales et sociétales extrémement fortes. Cette situation inédite impose de revoir les modèles traditionnels de l’enseignement supérieur en proposant des formations plus transversales et centrées sur le développement des qualités humaines.

Pour Stéphane de Miollis, Directeur général du Groupe IGENSIA Education : « La création d’IGENSIA School of Business constitue une étape importante dans l’évolution de notre Groupe. Avec IGENSIA School of Business, nous affirmons notre ambition de proposer une école pleinement alignée avec les enjeux contemporains et les attentes du marché et fidèle à notre modèle associatif, indépendant et à but non lucratif. »

Pourquoi les écoles de commerce doivent changer de modèle

Cette création repose également sur un constat plus large : le modèle traditionnel des écoles de commerce évolue. Pendant longtemps, les écoles de gestion formaient principalement des cadres destinés à administrer des organisations relativement stables tandis que les écoles de commerce préparaient davantage aux métiers du développement commercial, du marketing ou de la négociation. Ces approches répondaient aux besoins d’une économie dont les évolutions restaient relativement prévisibles.

Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans un environnement radicalement différent. Les bouleversements géopolitiques, l’accélération de l’innovation technologique, le développement de l’intelligence artificielle, les transitions environnementales ou encore les nouvelles attentes sociétales modifient en permanence les règles du jeu économique.

Dans ce contexte, les organisations recherchent de moins en moins des profils capables d’appliquer des méthodes prédéfinies et de plus en plus des collaborateurs capables de comprendre des situations complexes, d’anticiper les changements et de prendre des décisions dans l’incertitude. « La question n’est plus seulement de savoir gérer une organisation. Les entreprises ont besoin de femmes et d’hommes capables d’agir lorsque les repères changent, lorsque les informations sont incomplètes et lorsque les modèles d’hier ne fonctionnent plus. Ce sont ces capacités d’adaptation, d’anticipation et d’analyse que nous voulons développer », souligne Aurélie Tourmente.

Former les décideurs d’un monde complexe et imprévisible

Pour répondre à ces nouveaux défis, IGENSIA School of Business place le développement des qualités humaines et de l’esprit critique au cœur de son projet pédagogique. L’objectif est de former des diplômés capables d’exercer leur discernement, de travailler dans des environnements multidisciplinaires, de gérer l’incertitude et d’arbitrer entre plusieurs options parfois contradictoires. L’esprit critique sera ainsi enseigné tout au long du cursus, avec une progression permettant aux étudiants de développer progressivement leur capacité d’analyse et de décision.

Le modèle pédagogique repose sur cinq piliers : l’apprentissage par l’action, le développement des compétences humaines, l’accompagnement individualisé, la proximité avec les entreprises et l’interdisciplinarité. Cette approche se traduira notamment par le développement des « Labs », des projets immersifs qui représenteront près de 20 % des parcours. Les étudiants y seront placés dans des situations réelles inspirées des problématiques rencontrées par les entreprises et devront construire des solutions, prendre des décisions et en assumer les conséquences.

Pour le Groupe IGENSIA Éducation, l’enjeu dépasse largement la seule formation académique. Il s’agit de préparer une génération de managers capables d’évoluer dans un environnement où les frontières entre management, finance, droit, commerce, data et intelligence artificielle deviennent de plus en plus poreuses.

À travers cette nouvelle école, le groupe fait ainsi le pari que les décideurs de demain seront moins définis par leur spécialisation technique que par leur capacité à comprendre la complexité, à anticiper les ruptures et à agir dans un monde où le changement est devenu permanent.