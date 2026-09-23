Taxe européenne : Shein perd 42,3% de visiteurs en juillet 2026

Depuis le 1er juillet 2026, une taxe de 3 euros par catégorie de produits frappe les petits colis en provenance de pays tiers. Shein, Temu et AliExpress accusent des baisses de fréquentation spectaculaires (42,3%, 36,4% et 10,4% respectivement). Pourtant, ces plateformes conservent 29% du marché de l’habillement en ligne. Décryptage d’une mesure qui transforme les habitudes d’achat des Européens.

Depuis le 1er juillet 2026, l’Union européenne applique une taxe de 3 euros sur les petits colis provenant de pays tiers, une mesure qui a rapidement modifié les habitudes d’achat des Européens. Par exemple, Shein a enregistré une baisse de 42,3% de ses visiteurs en un mois. Temu et AliExpress ont également vu leur fréquentation chuter de 36,4% et 10,4% respectivement en juillet 2026 par rapport à l’année précédente, selon la Fevad et Médiamétrie. C’est la première fois que ces trois géants de la fast fashion connaissent un recul simultané.

La taxe de 3 euros expliquée

Un changement significatif depuis juillet 2026

Avant juillet 2026, un t-shirt à 5 euros sur Shein ne subissait aucune taxe douanière si le colis valait moins de 150 euros. Cette exemption a été supprimée par Bruxelles, qui impose désormais une taxe forfaitaire de 3 euros par catégorie de produits. Ainsi, acheter un vêtement et un accessoire dans le même colis entraîne une taxe de 6 euros (3 euros par catégorie). L’objectif est de rééquilibrer la concurrence entre les plateformes asiatiques et les commerçants européens soumis à la TVA et aux normes sociales.

En août 2026, le ministère de l’Économie français a déjà observé une baisse des importations de 30% à 40% au sein de l’Union européenne. Cela montre l’impact immédiat de la mesure, même si les plateformes chinoises conservent une part de marché importante.

Application concrète dans le panier d’achat

Imaginons un achat sur Temu : un pull, une coque de téléphone et des écouteurs. Avant la taxe, le prix total était de 25 euros. Depuis juillet 2026, une taxe de 9 euros s’ajoute (3 euros par catégorie : vêtement, accessoire téléphone, électronique), portant le total à 34 euros, soit une augmentation de 36%. Ce surplus est particulièrement perceptible sur les articles peu chers, typiques de ces plateformes. Par exemple, un t-shirt à 4 euros coûte désormais 7 euros, réduisant l’avantage prix.

Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, souligne l’importance de cette situation : « C’est la première fois que je vois les trois sites reculer », a-t-il déclaré à TF1 et Franceinfo, marquant un tournant pour ces plateformes habituées à une expansion constante.

Évolution des comportements des consommateurs

Baisse de fréquentation de Shein

Cette taxe modifie les comportements d’achat. Beaucoup de consommateurs étaient attirés par les prix très bas de Shein, Temu et AliExpress. Mais l’ajout de 3 euros par article change la donne. Une cadre de 32 ans a déclaré à Franceinfo : « C’est de la surconsommation, juste beaucoup de quantités pour des choses qu’on n’utilisera guère et dont la qualité laisse à désirer. » La taxe incite à repenser chaque achat.

Malgré la baisse de fréquentation, ces trois plateformes maintiennent une part de marché significative. Entre janvier et juillet 2026, elles représentaient 29% des achats d’habillement en ligne, contre 19% en 2025, selon une étude de l’Institut français de la mode publiée le 21 septembre 2026. Shein se place désormais en deuxième position, derrière Kiabi et devant Vinted.

Au-delà des prix : d’autres raisons de la baisse

La taxe n’est pas le seul facteur du recul. Les préoccupations éthiques jouent aussi un rôle croissant. Chloé Giraud, 19 ans, explique : « Pour moi, c’est surtout les conditions humaines qui me dissuadent. » L’ultra fast fashion, modèle de Shein et Temu, repose sur une production intensive en Chine, avec des délais très courts et des conditions de travail souvent critiquées. En plus, la pollution liée aux envois massifs et la qualité médiocre des produits participent à une prise de conscience. La taxe n’est qu’un élément déclencheur dans un contexte de remise en question plus large de la consommation de masse.

Perspectives pour novembre 2026

Ajout de 2 euros : un tournant décisif ?

Bruxelles prévoit d’aller plus loin. En mars 2026, des frais de traitement supplémentaires de 2 euros par catégorie tarifaire ont été approuvés, à appliquer au plus tard le 1er novembre 2026. Selon RTL, la Commission européenne a confirmé l’application prochaine de cette mesure. Cela induira une double taxation : 3 euros de droits de douane plus 2 euros de frais administratifs par catégorie.

Reprenons l’exemple du pull à 10 euros. Actuellement, il coûte 13 euros avec la taxe. En novembre, ce sera 15 euros (10 + 3 + 2), soit une augmentation de 50% par rapport au prix initial. Pour plusieurs articles de catégories différentes, la taxe passera de 9 à 15 euros.

Les plateformes chinoises, connues pour leur capacité d’adaptation, pourraient réagir en absorbant une partie des frais, en réorganisant leurs catégories tarifaires ou en délocalisant certains stocks en Europe. Marc Lolivier avertit que les géants de l’e-commerce asiatique, dotés de marges de manœuvre importantes, ne se laisseront pas évincer facilement. La situation reste incertaine.