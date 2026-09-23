Revolut victime d’un vol de données : des clients reçoivent des SMS si crédibles que même les plus méfiants se font piéger

Des clients de la néobanque Revolut reçoivent depuis plusieurs jours des SMS frauduleux qui reproduisent à la perfection les communications habituelles de l’établissement. L’alerte a été donnée par des chercheurs en cybersécurité de MalwareBytes, dont les travaux ont été rapportés par le média spécialisé 01.net.

Ces messages ne ressemblent pas à un phishing ordinaire. Les pirates ont recours à une technique appelée « Sender ID spoofing », qui permet d’usurper l’identifiant d’expéditeur. Concrètement, ils s’appuient sur des plateformes d’envoi en masse identiques à celles utilisées par les banques elles-mêmes.

Résultat : sur le téléphone de la victime, le SMS frauduleux se glisse directement dans le fil de discussion existant avec Revolut, aux côtés des messages authentiques déjà reçus. Rien ne distingue visuellement l’intrus.

Le piège se referme ensuite en temps. Le lien contenu dans le SMS renvoie vers une page qui imite sans défaut apparent le système réel de vérification d’identité de Revolut, jusqu’à la consigne tourner la tête utilisée lors des contrôles vidéo classiques.

Une fois cette étape franchie, les escrocs réclament le mot de passe du compte. Avec ces éléments en main, ils disposent alors de quoi usurper l’identité du client, notamment pour ouvrir d’autres comptes en ligne à son nom.

Un lien avec la fuite de données de septembre encore incertain

Cette campagne de SMS frauduleux survient quelques jours après une annonce de la banque elle-même. Le 12 septembre 2026, Revolut a fait savoir qu’elle avait été victime d’un vol de données, information transmise aux clients dès le vendredi 11 septembre sous la forme d’une escroquerie par usurpation d’identité externe.

Les hackers responsables de cette fuite appartiendraient au gang connu sous le nom d’iamnotavillain et se seraient fait passer pour une agence gouvernementale italienne. Revolut a cru à cette usurpation et a transmis des données sensibles concernant environ 700 clients fortunés : identité, coordonnées, selfies biométriques, IBAN et historique des transactions.

Les chercheurs de MalwareBytes jugent toutefois surprenant le délai écoulé entre ce vol de données et le déclenchement de la campagne de phishing. Selon eux, les auteurs des SMS frauduleux pourraient être des escrocs sans lien direct avec l’affaire initiale.

Revolut invite ses utilisateurs à rester vigilants face à ces tentatives, particulièrement délicates à repérer puisqu’elles se dissimulent au milieu de messages authentiques déjà présents sur leur téléphone.