Casino, c’est fini : le groupe qui possède Franprix et Monoprix abandonne son nom historique, « une page se tourne » selon la direction

Le groupe de distribution français Casino change de nom et s’appelle désormais Plesio. L’annonce a été faite à l’AFP par Philippe Palazzi, directeur général du groupe, mardi 20 octobre 2026.

Le nouveau nom signifie proximité en grec. Il a été choisi pour fédérer les sept marques du groupe, Casino, Monoprix, Franprix, Cdiscount, Vival, Naturalia et Spar, autour d’un projet commun. Selon le groupe, ce nom court et facile à retenir évoque le plaisir de faire du commerce, d’accueillir et de rendre service.

Palazzi justifie ce choix par un « recentrage sur la proximité, avec l’ambition d’accueillir de nouvelles marques », notamment dans la restauration. Cette nouvelle identité doit, selon lui, « affirmer son positionnement dans le commerce de proximité ».

Le changement de nom du groupe n’a aucune conséquence sur les enseignes qui le composent. Casino, précise Palazzi, « reste une marque de magasins » à part entière. Elle orne actuellement, détaille le directeur général, un peu plus de 500 points de vente et a vocation à se développer, aux côtés des six autres marques du groupe, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et Cdiscount.

Le groupe compte donc sept marques au total sous la bannière Plesio.

Les hypermarchés Casino ont en effet disparu du territoire français. Le groupe a vendu la quasi-totalité de ses hypermarchés et supermarchés hexagonaux, un tournant qui s’est accompagné de plans sociaux lourds. Décidés en 2024, ils se sont traduits par 2 200 licenciements.

Le distributeur mise désormais sur des formats plus réduits. La proximité et la restauration à emporter occupent le cœur de sa stratégie, portées par les enseignes Casino Shop et Le Petit Casino.