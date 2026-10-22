SFR racheté : 10 réponses de l’Arcep aux questions qui vous inquiètent

L’Arcep a publié le 19 octobre 2026 une FAQ officielle pour rassurer les 25 millions d’abonnés SFR. Depuis l’annonce du protocole d’accord signé le 6 juin 2026 entre Orange, Bouygues Telecom, Free et Altice France pour racheter SFR au prix de 20,35 milliards d’euros, les interrogations affluent.

Ce que l’Arcep a confirmé le 19 octobre 2026

1. Dois-je faire quelque chose maintenant ?

Non. L’Arcep le confirme sans ambiguïté : « Pour le moment, le rachat n’a pas reçu la validation des autorités, il n’est pas nécessaire d’entreprendre de démarches spécifiques. » Le protocole d’accord signé en juin 2026 ne devient effectif qu’après autorisation de l’Autorité de la concurrence. Cette dernière doit examiner trois projets de fusion distincts, avec une instruction minimale de 18 mois. Aucun changement n’interviendra donc avant fin 2027 au plus tôt. Les abonnés SFR conservent leurs contrats actuels, leurs forfaits et leurs équipements sans modification immédiate.

2. Vais-je perdre mon numéro de téléphone ?

Absolument pas. L’Arcep garantit la portabilité du numéro, qu’il soit fixe ou mobile. « Si l’opération est validée, SFR informera ses clients sur les modalités des transferts vers les autres opérateurs, en conservant votre numéro », précise l’autorité. Le dispositif de portabilité, déjà utilisé lors des changements volontaires d’opérateur, s’appliquera automatiquement. Aucune démarche particulière ne sera exigée si le transfert vers le nouvel opérateur vous convient. Ce droit s’applique à tous les abonnés, particuliers comme professionnels.

3. Quand le rachat devient-il effectif ?

Pas avant fin 2027. L’Autorité de la concurrence a lancé son instruction en juillet 2026 après renvoi de la Commission européenne. Le processus d’examen s’étend sur 18 mois minimum. Une fois l’autorisation obtenue, débutera une période de transition de 30 mois pour migrer progressivement clients, réseaux et infrastructures. Concrètement, les premiers transferts réels d’abonnés pourraient intervenir entre 2028 et 2030. Pendant toute cette phase, SFR continue d’exister juridiquement et techniquement.

4. Comment seront répartis les 25 millions d’abonnés ?

Le protocole d’accord prévoit une répartition tripartite. Orange récupérera environ 4,9 millions de clients, principalement les abonnés des opérateurs virtuels (Syma, Réglo Mobile, Coriolis) et une partie des activités grand public. Bouygues Telecom reprendra l’ensemble des clients SFR Business et 5,9 millions d’abonnés particuliers dans le fixe et le mobile. Free absorbera l’intégralité des clients RED by SFR (6 millions), 1,6 million de clients particuliers SFR et 400 000 clients TPE. Cette répartition reste soumise à l’approbation finale des autorités.

5. Que se passe-t-il avec mon adresse e-mail SFR ?

La législation impose un accès gratuit pendant 6 mois après résiliation du contrat. Cela concerne toutes les adresses @sfr.fr, @neuf.fr, @numericable.fr, @cegetel.fr et @club-internet.fr. Au-delà de ce délai légal, aucune garantie n’existe. L’Arcep recommande donc aux utilisateurs de prévoir une migration vers une adresse indépendante de leur opérateur télécom. Gmail, Outlook ou d’autres services gratuits constituent des alternatives pérennes. Cette précaution s’applique dès maintenant, sans attendre l’effectivité du rachat.

6. La qualité du réseau sera-t-elle affectée ?

L’Arcep s’engage à surveiller ce point crucial. Laure de La Raudière, présidente de l’autorité, l’affirme : « Pendant toute la période d’analyse de l’opération par les autorités de concurrence, et pendant la phase de transition, si l’opération est autorisée, l’Arcep sera particulièrement attentive au respect des obligations rattachées aux réseaux de SFR, qui demeurent bien évidemment en vigueur : continuité de service, couverture du territoire, qualité de service doivent être maintenues au profit de l’expérience des utilisateurs. » SFR doit continuer à respecter ses engagements de déploiement et de couverture mobile. D’ailleurs, l’Arcep vient de contraindre SFR à déployer 81 sites supplémentaires pour rattraper ses retards.

7. Qui prend les décisions finales ?

L’Autorité de la concurrence détient le pouvoir décisionnaire. Elle examine les trois projets de fusion et décidera de leur autorisation, potentiellement assortie de conditions. L’Arcep intervient comme autorité consultative : elle rend des avis sur les aspects techniques et réglementaires, se prononce sur les transferts de fréquences et de ressources en numérotation. La Commission européenne, après examen initial, a renvoyé le dossier aux autorités françaises en juillet 2026. Cette répartition des rôles garantit un contrôle à plusieurs niveaux de cette opération historique.

Le calendrier officiel : ce qu’il faut retenir

La publication de cette FAQ marque un tournant dans la communication autour du rachat. Après quatre mois d’incertitude depuis la signature du protocole, l’Arcep pose un cadre officiel. Le message principal ? Aucune urgence pour les abonnés. Les contrats actuels restent valables, les services continuent normalement. Cette clarification intervient alors que les trois repreneurs finalisent leurs dossiers respectifs pour l’Autorité de la concurrence. L’enjeu dépasse les aspects techniques : il s’agit de maintenir la confiance de 25 millions d’utilisateurs pendant une transition de plusieurs années.

L’instruction de 18 mois minimum positionne la décision finale vers décembre 2027 ou début 2028. Cette durée s’explique par la complexité sans précédent de l’opération : trois fusions simultanées, réduction du nombre d’opérateurs mobiles de quatre à trois en métropole, redistribution massive d’infrastructures. L’Autorité de la concurrence doit évaluer l’impact sur les prix, la qualité de service et l’innovation. Elle peut imposer des conditions strictes, voire refuser tout ou partie des projets. Le secteur des télécoms français connaît ainsi sa plus longue période d’incertitude depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012.

Une fois l’autorisation obtenue, commence la phase opérationnelle la plus délicate. Les trois repreneurs créeront une structure temporaire codétenue pour gérer la migration progressive. 30 mois permettront de transférer clients, réseaux mobiles et fixes, infrastructures techniques, centres de données et équipes. Chaque abonné recevra une information personnalisée sur son nouvel opérateur. Les contrats seront transférés automatiquement, avec possibilité de résiliation sans frais pendant une période définie.