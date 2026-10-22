« J’ai retrouvé du signal en pleine panne Orange » : la méthode méconnue qui force votre téléphone à capter un réseau de secours

Le réseau mobile d’Orange a retrouvé son fonctionnement normal mercredi 21 octobre 2026 en soirée, après une coupure qui a duré plusieurs heures. Dans un communiqué, l’opérateur a attribué l’incident à « une défaillance d’un équipement au niveau de notre cœur de réseau mobile ».

La panne, de dimension nationale, touchait aussi bien les abonnés d’Orange que ceux de sa filiale Sosh. Elle avait débuté dès la fin de matinée et perturbait les appels, les SMS ainsi que l’usage d’internet mobile, pour les clients particuliers comme pour les entreprises.

En milieu de journée, Orange avait confirmé les perturbations sur son compte X, indiquant que des perturbations pouvaient alors être rencontrées sur le réseau mobile Orange et que ses équipes étaient pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

L’ampleur de l’incident s’est mesurée sur Downdetector, le site qui recense les pannes numériques : près de 12 000 signalements y ont été enregistrés, avec un pic atteint à h. Orange comptabilisait environ 21,6 millions de clients mobiles en France fin juin.

Vers 19 heures, le nombre de signalements était retombé à un niveau cinq fois inférieur à celui du pic, et l’opérateur conseillait alors à ses clients de se connecter à un réseau Wi-Fi disponible pour continuer à communiquer via leurs applications de messagerie en attendant le retour du service.

Repasser en 3G pour contourner le problème

Dans l’après-midi, une manipulation s’est répandue pour retrouver un minimum de connexion : forcer manuellement son téléphone à basculer sur le réseau 3G plutôt que la 4G ou la 5G. Sur iPhone, il fallait passer par Réglages, puis Données cellulaires, Options et Voix et données pour cocher la 3G, une opération réservée aux appareils assez anciens, les modèles récents ne proposant plus ce choix. Sur Android, le chemin passait par les paramètres réseau, avec des intitulés de menus variables selon les marques.

Cette astuce permettait de récupérer quelques barres de réseau pour passer des appels ou échanger des SMS, mais uniquement dans les zones où la 3G restait captée. Selon les constatations du Parisien effectuées dans l’après-midi, l’accès à internet, lui, demeurait coupé même avec ce contournement. Orange a mis fin à son réseau 2G, et sa 3G est elle-même en cours de démantèlement.

Une migration 5G ratée plutôt qu’un piratage

Le communiqué d’Orange s’en est tenu à l’évocation d’une défaillance d’équipement, sans autre détail. Une porte-parole de l’entreprise, citée par Le Progrès, a reconnu que « les équipes techniques sont mobilisées » et qu’« un audit est en cours », précisant que le problème devait d’abord être identifié avant d’être résolu.

Une autre explication a circulé en parallèle. Selon Clément Domingo, expert en cybersécurité, l’opérateur n’aurait pas été victime d’un piratage mais d’une migration ratée vers la 5G. Le média Numerama a confirmé cette hypothèse, précisant qu’Orange avait tenté de migrer une partie de ses abonnés vers un cœur de réseau 5G dans la matinée.

La manœuvre aurait échoué, laissant les clients concernés exclus des deux cœurs de réseau, sans possibilité simple de revenir en arrière. Cette version n’a toutefois pas été reprise par Orange, qui n’a évoqué publiquement qu’une défaillance d’équipement.

Les équipes techniques de l’opérateur ont poursuivi la surveillance du réseau dans les heures suivant l’annonce du rétablissement, afin de s’assurer de la stabilité et de la qualité du service. Le concurrent Free a lui aussi connu des perturbations, dès le mardi 20 octobre, avec selon Free-reseau de nombreux clients privés d’internet dans des départements comme les Bouches-du-Rhône, le Nord ou Paris. Certains incidents ont depuis été résolus, mais plusieurs zones restaient encore touchées.