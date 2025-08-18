Billets de banque abîmés : ne les jetez surtout pas, ils peuvent valoir de l’or !

Depuis le 30 juillet 2025, une mise à jour du site officiel Service-Public.fr rappelle que les billets de banque même très endommagés restent échangeables ou remboursables sous conditions. En pleine période estivale où les papiers traînent entre plage, poche et valise, nombreux sont ceux à découvrir un billet froissé, collé ou partiellement déchiré. Bonne nouvelle : ce n’est pas une perte sèche. L’État a mis en place une procédure précise et gratuite, encadrée par la Banque de France, pour donner une seconde vie à ces billets dégradés. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne plus jeter, mais agir.

Ils sont abîmés ? Mais ils restent valables

Que votre billet ait été victime d’un accident de machine à laver ou d’un coin de cheminée trop proche, rien n’est forcément perdu. La Banque de France rappelle qu’un billet de banque est échangeable dès lors que plus de 50 % de sa surface est intacte et qu’il est authentique. En cas de doute, les agents vérifient sa validité à l’œil nu ou par des outils spécialisés.

Selon l’article publié sur le site officiel de la Banque, mis à jour le 7 août 2025 : « Les billets abîmés peuvent être échangés gratuitement à la Banque de France ou envoyés via un guichet partenaire comme certains bureaux de Poste » .

Billets de banque froissés, déchirés ou brûlés : des procédures simples et efficaces

Il existe deux façons d’agir :

En vous rendant directement à la Caisse de Paris de la Banque de France (adresse : 39 rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris). En déposant le billet dans certains bureaux de poste habilités, où il sera transmis à la Banque de France pour traitement.

Dans tous les cas, vous devez présenter :

Une pièce d’identité valide,

Un RIB,

Parfois un justificatif d’origine des fonds (notamment pour les montants élevés).

Le site Capital.fr précise que la procédure est « gratuite, même pour les billets très détériorés, tant que leur authenticité peut être prouvée ».

Attention aux plafonds et délais

Si la procédure est accessible, elle n’est pas illimitée. Un plafond de cinq mille euros par dépôt est appliqué par la Banque de France, notamment pour éviter les fraudes. Dans les bureaux de poste partenaires, des restrictions logistiques peuvent aussi limiter les volumes traités.

Par ailleurs, mieux vaut ne pas être pressé : le délai moyen de remboursement de vos billets de banque varie entre quelques jours et plusieurs semaines, selon le canal utilisé. L’envoi direct au guichet central reste le moyen le plus rapide, tandis que le dépôt en bureau de poste allonge la procédure.