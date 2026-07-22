Ce vendredi 24 juillet, les impôts vous remboursent : pourquoi certains contribuables ne recevront que quelques euros sur leur compte

La DGFiP a programmé deux dates de virement pour le remboursement d’impôt sur le revenu en 2026 : les vendredis 24 et 31 juillet 2026, confirme MoneyVox. Environ 15 millions de foyers fiscaux sont concernés, pour un montant moyen avoisinant 1 000 euros.

Où trouver le chiffre exact avant le virement

La réponse tient en un document : l’Asdir, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2025. Ce document provisoire est accessible depuis l’espace particulier impots.gouv.fr, dans les documents récents du tableau de bord. Sur sa première page, un cadre bleu foncé affiche clairement soit « somme qui vous est remboursée », soit « somme qu’il vous reste à payer », accompagnée du montant.

C’est cette valeur qui sera créditée le 24 ou le 31 juillet, sauf correction ultérieure lors de l’émission de l’avis d’imposition définitif, attendu fin juillet ou courant août.

Le remboursement correspond à ce qui a été prélevé en trop à la source chaque mois en 2025, ou au versement du solde de crédits d’impôt auxquels le foyer a droit. En 2025, 13,2 millions de foyers avaient bénéficié de ce virement estival, pour une moyenne de 1 017 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le virement et le chèque

Aucune démarche n’est à effectuer : le remboursement est automatique. Dès lors que l’administration dispose d’un RIB, le virement est émis par le Trésor public. Il apparaît sur le relevé bancaire sous le libellé « REMB IMPOT REVENUS », avec pour émetteur « DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES » ou « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ».

Un délai de un à quatre jours peut s’ajouter selon les établissements bancaires : un compte non crédité le soir du 24 juillet ne traduit aucune anomalie.

Les foyers dont l’administration ne connaît pas les coordonnées bancaires reçoivent une lettre-chèque. Les envois partent en deux salves : du 23 juillet au 12 août, puis du 6 août au 20 août. Ces dates sont celles de la remise à La Poste, le délai d’acheminement et d’encaissement s’ajoutant ensuite.

Pour que un changement de RIB soit pris en compte cet été, il devait être enregistré au plus tard le 30 juin 2026. Après cette date, la mise à jour reste possible sur impots.gouv.fr, mais elle ne modifiera le mode de paiement qu’à partir du prélèvement de solde prévu le 25 septembre 2026 et de l’acompte de crédit d’impôt de janvier 2027.

Quelques points méritent d’être gardés en tête. Le seuil minimum de remboursement est fixé à 8 euros : en dessous, la somme n’est pas versée et n’est pas reportée sur l’année suivante. Un foyer non imposable peut tout de même recevoir un remboursement s’il bénéficie d’un crédit d’impôt restituable, à condition d’atteindre ce seuil. Enfin, la restitution ne constitue pas un revenu imposable : elle n’est pas à déclarer en 2027.

Le calendrier de juillet ne s’applique pas aux déclarations déposées hors délai : dans ce cas, la date de remboursement dépend de la date de prise en charge du dossier par la DGFiP, sans garantie de délai.