Votre banque permet déjà de retirer des espèces sans carte : voici comment ça fonctionne

Le GIE Cartes Bancaires prévoit d’ouvrir les points de retrait en magasin aux 77 millions de porteurs de cartes CB dès 2026. Jusqu’ici, le cashback chez un commerçant n’était accessible qu’aux clients de certains réseaux spécifiques. Les premiers tests de cette ouverture généralisée ont débuté en 2025 avec La Banque Postale et le Crédit Agricole.

Au-delà de cette évolution, les solutions pour obtenir des espèces sans glisser une carte dans un lecteur sont déjà nombreuses, et restent largement méconnues.

Les applications mobiles de sa banque, premier réflexe

Plusieurs grandes enseignes françaises permettent déjà de retirer au distributeur depuis leur téléphone. La Banque Populaire propose le service SM@RT’retrait : depuis l’application, le client génère un jeton électronique à neuf chiffres, choisit le montant et le compte à débiter, puis saisit ce jeton au distributeur accompagné d’un code personnel à quatre chiffres, explique MoneyVox.

Le jeton est valable 24 heures et peut être préparé jusqu’à cinq jours à l’avance. Avantage non négligeable : l’opération n’impute pas le plafond habituel de la carte.

Le CIC et le Crédit Mutuel fonctionnent sur un principe similaire avec leur service commun E-Retrait : un numéro virtuel à dix chiffres valable 48 heures, complété par un code reçu par SMS au moment du retrait. Le service est gratuit, mais encadré : montants limités entre 20 € et 200 € (par multiples de 20 €), une seule opération par jour, deux par mois et quatre par an au maximum.

La Caisse d’Épargne dispose d’un mécanisme comparable, avec un code à neuf chiffres reçu par SMS et un code secret défini à l’inscription.

Pour les clients équipés d’Apple Pay ou Google Wallet, une autre option existe : approcher le téléphone du lecteur sans contact d’un distributeur compatible, valider par empreinte ou reconnaissance faciale, puis saisir le code PIN de la carte. Tous les automates français ne sont pas encore équipés de lecteurs NFC, mais le réseau s’élargit.

Ce que les offres dématérialisées ne disent pas toujours clairement

Depuis quelque temps, BoursoBank et Hello bank ! proposent des formules reposant exclusivement sur une carte numérique, intégrée au smartphone via les portefeuilles mobiles. L’objectif est de supprimer la fabrication et l’envoi d’une carte plastique pour réduire le coût de l’offre, voire la proposer gratuitement.

Le problème : sans carte physique, aucun retrait n’est possible dans un distributeur classique. La très grande majorité des automates en France exigent encore l’insertion d’une carte ou le recours à un service dédié de la banque.

Le Crédit Agricole a tranché autrement avec la nouvelle version de son offre Eko, elle aussi entièrement dématérialisée et gratuite : les clients peuvent se présenter au guichet d’une agence avec une pièce d’identité pour retirer des espèces. Le retrait au distributeur automatique d’une agence Crédit Agricole n’est pas facturé par les caisses régionales.

En revanche, un retrait au guichet est considéré comme une opération spécifique, généralement facturée au minimum 3 € par retrait selon les caisses régionales. Pour quelqu’un qui retire régulièrement du liquide, la facture peut vite dépasser les économies réalisées sur la cotisation.

À cela s’ajoutent les solutions hors réseau bancaire traditionnel. La néobanque Nirio permet de retirer des espèces chez des buralistes partenaires via un QR Code généré depuis l’application, dans la limite de 500 € par semaine. Tarification selon la formule : deux retraits gratuits par mois pour l’offre Compte Plus (puis 1 € au-delà).

Sur le front législatif, une proposition de loi adoptée fin 2025 vise à relever le plafond du cashback de 60 € à 150 €, avec des incitations fiscales pour les commerçants participants. La future directive européenne DSP3 prévoit d’aller plus loin encore, en autorisant des retraits en magasin même sans achat préalable, jusqu’à 150 €. Son application complète n’est pas attendue avant fin 2026.

Quatre banques ont par ailleurs fusionné leurs parcs de distributeurs sous la marque commune Cash Services : BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC. L’objectif affiché est de dépasser 6 000 points d’accès d’ici fin 2026, en agences mais aussi dans les gares et les centres commerciaux. Pour leurs clients respectifs, les retraits en euros y sont gratuits sur l’ensemble du réseau, quelle que soit la banque d’appartenance de l’automate.

Une recommandation traverse l’ensemble de ces dispositifs : activer le service de retrait mobile de sa banque tant que la carte est encore en main. Une fois la carte perdue ou avalée par un distributeur, certaines activations nécessitent une authentification forte ou un délai de sécurité qui rend l’accès immédiat impossible.