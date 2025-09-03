Ces 10 sites cachés où télécharger des ebooks gratuits en toute légalité

Dans notre monde où la culture et le savoir devraient être à la portée de tous, lire sans dépenser une fortune, c’est désormais possible grâce aux livres numériques gratuits disponibles sur Internet. Ces ressources permettent non seulement de faire des économies, mais offrent aussi un accès élargi à une grande diversité d’œuvres littéraires. Que vous soyez fan de classiques ou curieux de découvrir des auteurs contemporains, les plateformes en ligne proposent une large sélection d’ouvrages pour tous les goûts. Vous pouvez y accéder sur divers appareils comme les liseuses, smartphones ou ordinateurs, ce qui rend la lecture simple et pratique.

Des plateformes légales et sûres

Pour profiter pleinement de ces ressources, il vaut mieux se tourner vers des sites fiables et autorisés. Project Gutenberg, lancé en 1971, est le pionnier des bibliothèques numériques avec plus de 60 000 ouvrages du domaine public, principalement en anglais. L’accès est ouvert et sans inscription, avec des formats variés comme Mobi, PDF, ePub et eReader.

Open Library, qui fait partie du projet Internet Archive, offre des millions de livres dans plusieurs langues. Grâce à son système de prêt numérique, vous pouvez aussi découvrir des ouvrages récents encore protégés par le droit d’auteur. D’ailleurs, certains livres y sont disponibles en version audio, rendant l’accès encore plus simple pour tous.

L’Internet Archive regroupe une vaste base de données numérique comprenant non seulement des livres, mais aussi des films, musiques et documents historiques. Avec ses millions de livres en libre accès, c’est une véritable mine d’or pour étudiants et chercheurs, notamment grâce à son interface qui permet des recherches pointues.

La richesse du patrimoine francophone

La Bibliothèque nationale de France propose, via sa plateforme Gallica, près de 4 000 ouvrages francophones en accès libre. Grâce à une recherche avancée, avec des filtres comme « version ePub » et « accès libre », elle permet de découvrir des œuvres d’auteurs incontournables tels que Victor Hugo et Alexandre Dumas.

ManyBooks se distingue par une offre qui mixe livres du domaine public et œuvres modernes sous licence libre. Sa plateforme conviviale offre des recommandations basées sur vos préférences de lecture.

Sur Feedbooks, on trouve un amalgame intéressant de classiques et d’œuvres contemporaines. Tous les ouvrages du domaine public y sont gratuits, tandis que la section « Originals » propose des auteurs modernes sous licence ouverte dans divers genres, du roman à la science-fiction.

Projets collaboratifs et communautaires

Des projets collaboratifs comme Atramenta offrent un large éventail d’œuvres classées par thèmes, que ce soit romans, nouvelles ou poésie. Les formats disponibles incluent Mobi, ePub, PDF et texte brut, pour une lecture en ligne ou hors connexion.

Le site Ebooks libres et gratuits est une initiative collective francophone qui met à disposition des livres électroniques gratuits du domaine public dans différents formats comme Mobipocket ou PDF.

Porté par la Wikimedia Foundation, Wikisource est une bibliothèque numérique collaborative où les textes sont relus et vérifiés par des bénévoles avant leur mise en ligne. Disponibles en plusieurs langues, dont le français, ces ouvrages se consultent en formats ePub, PDF ou Mobi.

Enfin, Noslivres.net recense uniquement les livres francophones du domaine public, minutieusement sélectionnés pour leur qualité littéraire. Les textes y sont proposés au format PDF ou ePub pour faciliter leur lecture.