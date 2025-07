Ils ne veulent pas que vous découvriez ces 9 sites de streaming gratuits

Avec la hausse régulière des tarifs proposés par Netflix, Prime Video, Disney+, Max et Canal+, beaucoup de personnes se tournent vers des solutions moins onéreuses pour regarder films et séries. Heureusement, en France, il existe des options gratuites et légales qui offrent une belle variété de programmes sans faire exploser le budget.

France.tv : le service public à portée de main

France.tv est une plateforme du service public qui a su se renouveler au-delà de la simple rediffusion. Aujourd’hui, elle propose un service de vidéo à la demande où ses programmes restent accessibles pendant plusieurs mois. Pour profiter de ce riche catalogue, il suffit de créer un compte gratuit. Vous y trouverez un mix de films américains, de pépites françaises et même de vieux classiques du cinéma. Parmi les séries proposées, on compte « Parlement », « It’s A Sin » et « Abysses ». Cette plateforme est accessible via le site officiel sur ordinateur, mobile, tablette et box, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les amateurs de culture audiovisuelle.

Arte.tv : la chaîne franco-allemande qui se démarque

La chaîne Arte, reconnue pour sa programmation culturelle originale, propose également une plateforme en ligne chargée de fictions, documentaires, reportages, séries, courts-métrages et concerts. Son catalogue réunit aussi bien des classiques du cinéma que des exclusivités, comme la série « Samuel ». Arte.tv se trouve facilement sur le canal 77 de la TNT et sur son site officiel, et fonctionne bien avec différents navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge) et appareils (iOS, Android), permettant à un large public de profiter de ses contenus.

TF1+ : le renouveau du divertissement de tous les jours

Lancée le 8 janvier 2024, TF1+ remplace MyTF1 en offrant une formule de vidéo à la demande financée par la publicité. Sa bibliothèque propose près de 15 000 heures de programmes, incluant des émissions populaires comme « Koh-Lanta », « Star Academy », « The Voice » et 200 films, téléfilms et séries. Pour éviter les publicités, une option premium existe à 5,99 €/mois. La plateforme est accessible via le site officiel et fonctionne sur divers appareils tels que les TV connectées (Fire TV, Philips, Samsung) ainsi que sur les décodeurs Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR.

M6+ : une mine d’or de contenus variés

Depuis le 15 mai 2024, M6+ succède à 6play en proposant plus de 30 000 heures d’émissions issues des chaînes du groupe M6. On y trouve notamment plus de 11 000 heures de séries et 300 films. M6+ se distingue aussi par la diffusion en direct d’événements sportifs, notamment la NFL et la MMA Academy. Un moteur de recherche intelligent basé sur l’IA facilite l’accès aux contenus via différentes plateformes numériques.

Pluto TV : une offre riche et diversifiée

Filiale de Paramount Global, Pluto TV met à disposition plus de 100 chaînes ainsi qu’un millier de films et séries. Son catalogue offre une belle variété de titres, allant de « Doctor Who » à « Le Magnifique » en passant par « South Park ». Même si la qualité peut varier d’un programme à l’autre, la plateforme reste une option intéressante pour les curieux. Elle est accessible via son site officiel sur différents navigateurs (iOS, Android) et sur plusieurs appareils connectés comme l’Amazon Fire TV ou la Smart TV Samsung.

YouTube : la plateforme incontournable

Première plateforme vidéo mondiale, YouTube propose également une sélection de films gratuits grâce à des chaînes dédiées telles que PizzaFlix ou Korean Classic Films. Disponible sur presque tous les appareils modernes (navigateurs web, iOS, Android), YouTube demeure une référence pour ceux qui recherchent du streaming gratuit.

Rakuten TV : entre location et films en streaming

Avec un catalogue comprenant des titres connus comme « À la recherche du bonheur » et « Snatch », Rakuten TV combine les options de streaming gratuit et de location. Cela permet aux cinéphiles de profiter pleinement d’une large sélection de films. La plateforme est accessible via son site officiel sur une multitude d’appareils.

Plex : le logiciel devenu plateforme universelle

À l’origine un logiciel client-serveur, Plex s’est transformé en une véritable plateforme de streaming. Il propose plus de 9000 films et 500 séries, incluant des classiques tels que « Requiem for a Dream » et « Nosferatu ». Compatible avec une grande variété d’appareils modernes, Plex s’impose comme un choix polyvalent pour les amateurs de cinéma en ligne.

Internet Archive : un coffre au trésor cinématographique

L’Internet Archive offre un accès à plus de 3000 longs-métrages gratuits libres de droit. Bien que l’interface puisse paraître un peu vieillotte, elle reste une ressource très intéressante pour les passionnés d’œuvres classiques. La navigation peut sembler rudimentaire, mais le contenu qu’elle propose en vaut largement la peine. Le site officiel reste le point d’accès à cette bibliothèque numérique unique.

Ces alternatives gratuites au streaming payant montrent qu’il est possible de se faire plaisir devant une grande diversité d’œuvres sans se ruiner. Tubi se positionne comme une alternative sérieuse dans le paysage du streaming.