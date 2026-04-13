Teintures pour cheveux : l’Anses alerte sur des réactions pouvant être graves

Brûlures du cuir chevelu, gonflements du visage, eczéma, chute de cheveux, troubles respiratoires : l’Anses appelle les consommateurs à ne pas banaliser l’usage des teintures et décolorations capillaires. L’agence sanitaire s’appuie sur les déclarations enregistrées entre 2019 et 2025 pour rappeler qu’un produit vendu librement, conforme à la réglementation, peut malgré tout déclencher une réaction grave chez certains utilisateurs.

Teindre ses cheveux n’a rien d’anodin

Pour beaucoup de consommateurs, la coloration capillaire fait partie des gestes d’entretien ordinaires. On y recourt pour couvrir les cheveux blancs, modifier sa teinte naturelle, raviver une couleur ou changer temporairement d’apparence. L’usage ne concerne d’ailleurs pas seulement les cheveux : la barbe est aussi visée par certains produits, et quelques références sont destinées aux cils dans des conditions spécifiques.

L’Anses rappelle que cette pratique est massivement répandue. D’après les chiffres qu’elle cite, « plus de 60% des femmes européennes et jusqu’à 10 % des hommes teignent leurs cheveux ». Une étude française également mentionnée dans le document ajoute qu’« environ 64 % des femmes interrogées déclarent utiliser des produits de coloration capillaire ».

Dans l’esprit du grand public, le risque est souvent associé aux formules les plus fortes, ou aux mauvais usages manifestes. Pourtant, la note de cosmétovigilance publiée en avril 2026 montre que le problème est plus large. Teintures permanentes, semi-permanentes, temporaires, décolorants : toutes ces catégories reposent sur des substances actives susceptibles d’entraîner des réactions cutanées ou allergiques. L’agence le résume ainsi : « chaque type de coloration présente des risques pour la santé du fait des propriétés irritantes ou allergisantes de ses ingrédients ».

Coloration, irritation, allergie : ce que montrent les signalements

Sur le cuir chevelu, les personnes concernées décrivent des brûlures, des picotements, des rougeurs, de l’eczéma, des irritations et parfois une chute de cheveux. Le visage peut aussi être touché, avec gonflements, sensation de chaleur, plaques rouges et œdèmes. Les yeux figurent également parmi les zones mentionnées dans les déclarations.

Le point le plus préoccupant est ailleurs : certaines réactions débordent très largement le cadre cutané. L’Anses note que « certaines déclarations faisaient état d’une gorge gonflée accompagnée de réelles difficultés respiratoires », des signes qui correspondent à « une réaction allergique sévère pouvant représenter un risque vital immédiat ».

Autre enseignement important : le risque ne concerne pas uniquement les colorations permanentes, même si elles concentrent l’essentiel des cas. Les produits non oxydants apparaissent aussi dans les signalements, avec plusieurs cas jugés graves. L’idée selon laquelle une formule plus légère, plus temporaire ou simplement différente serait automatiquement rassurante ne tient donc pas face aux données.

Le texte rappelle d’ailleurs que « chaque type de coloration présente des risques pour la santé du fait des propriétés irritantes ou allergisantes de ses ingrédients ». Cela impose de sortir d’une lecture trop marketing des emballages. Une promesse de douceur, une absence d’ammoniaque ou une mise en avant de certains extraits ne suffisent pas à exclure le risque allergique.

Pourquoi les mentions sur l’emballage ne protègent pas à elles seules

La conformité réglementaire n’empêche donc pas la survenue d’un accident. Les substances citées dans les cas français recensés figurent parmi celles autorisées dans le cadre européen. Le problème n’est donc pas nécessairement celui d’un produit illégal ou frauduleux, mais celui d’une sensibilité individuelle, parfois connue, parfois découverte après exposition.

Les ingrédients mis en cause dans les tests allergologiques incluent notamment la paraphénylènediamine, le toluène-2,5-diamine sulfate ou les persulfates. Ces noms sont peu parlants pour le grand public, mais ils expliquent pourquoi l’étiquetage doit comporter des avertissements explicites. Lorsqu’un produit contient certaines de ces substances, il doit notamment mentionner : « Peut provoquer des réactions allergiques sévères » et « N’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans ».

Le texte rappelle aussi des cas de mésusage. Quatre déclarations étaient liées à un non-respect des consignes : un temps de pose beaucoup trop long dans un cas, et des utilisations chez des mineurs dans trois autres. C’est un rappel utile à l’heure où les tutoriels et les usages domestiques banalisent des gestes qui supposent pourtant une discipline stricte.

La publication revient également sur la fameuse « touche d’essai », longtemps présentée comme un réflexe de prudence. Elle n’est plus obligatoire depuis 2001, même si certains fabricants continuent de la recommander. Or le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs a exprimé des réserves sur cette pratique, en relevant à la fois ses limites et le fait qu’elle peut augmenter le nombre d’expositions au produit. Pour le consommateur, cela veut dire qu’un test préalable ne doit jamais être considéré comme une garantie absolue.

Les bons réflexes avant et après une teinture

Le document de l’Anses dessine une ligne de conduite assez claire. Il faut renoncer à une coloration en cas d’antécédent de réaction à une teinture capillaire, après une réaction à un tatouage temporaire noir au henné, ou lorsque le cuir chevelu est irrité, sensible ou abîmé. Il faut aussi respecter scrupuleusement le mode d’emploi, le temps de pose et les restrictions d’âge.

En cas de réaction, la bonne réponse dépend de son intensité. En présence de difficultés respiratoires ou d’un œdème laryngé, l’appel au 15 ou à un centre antipoison s’impose. Lorsque l’allergie est suspectée sans signe de détresse vitale, une consultation médicale et des tests allergologiques permettent d’identifier la substance en cause et d’éviter une nouvelle exposition. Enfin, le signalement de l’incident alimente la surveillance sanitaire et peut contribuer à faire évoluer les restrictions sur certaines substances.