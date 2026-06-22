École : l’alerte qui apparaîtra lorsqu’un enfant n’est inscrit nulle part

Le départ d’un enfant ne pourra plus se résumer à une radiation enregistrée dans un fichier. L’Éducation nationale prépare une alerte automatique qui apparaîtra sur l’ordinateur du directeur de son ancienne école si aucune nouvelle scolarisation n’est constatée.

École : le directeur d’origine sera averti en l’absence de réinscription

Le système annoncé par le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray doit entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2026. Son fonctionnement repose sur le rapprochement de deux informations : la sortie d’un enfant des effectifs de son établissement et son admission dans une nouvelle école.

Lorsque la seconde information manquera, une notification apparaîtra sur l’ordinateur du directeur de l’établissement quitté. Ce dernier pourra alors effectuer un signalement auprès des autorités académiques, lesquelles pourront à leur tour saisir l’autorité judiciaire lorsque la situation le justifie.

« Le silence vaudra alerte », a déclaré Édouard Geffray dimanche 21 juin 2026 dans l’émission « Dimanche en politique » sur France 3. Selon les explications du ministre, la notification sera d’abord visible par le directeur de l’école d’origine. Celui-ci restera le premier relais chargé de faire remonter la situation peut-on lire dans 20 Minutes.

Le dispositif ne vise pas les absences ordinaires d’un élève toujours inscrit. Il concerne les enfants dont le départ administratif a été enregistré, mais dont la présence dans un nouvel établissement ne peut pas être confirmée.

Une radiation scolaire ne suffira plus à refermer un dossier

Un changement d’école peut intervenir après un déménagement, une séparation familiale ou le choix d’un autre établissement. La radiation permet alors de retirer l’élève des effectifs de son ancienne école afin que son dossier soit repris ailleurs.

Dans la majorité des cas, cette procédure ne présente aucune difficulté. Le problème apparaît lorsque la famille annonce une nouvelle scolarisation qui ne se concrétise pas, ou lorsque l’établissement de départ ne reçoit aucune information sur la suite du parcours.

Jusqu’à présent, aucun dispositif national ne transformait systématiquement ce défaut de correspondance en alerte. Le directeur pouvait avoir enregistré le départ de l’enfant sans être averti automatiquement de l’absence d’admission dans une autre école.

L’annonce du ministre inverse cette logique. L’absence de donnée deviendra elle-même une donnée exploitable. Le directeur ne devra plus attendre qu’un proche, une commune ou un autre service s’interroge sur la situation de l’enfant.

Les modalités précises restent néanmoins à préciser. Le ministre n’a pas indiqué combien de jours pourront s’écouler entre la radiation et l’apparition de l’alerte. Un délai technique paraît nécessaire afin de tenir compte des inscriptions tardives, des déménagements ou des dossiers administratifs encore incomplets.

Aucun délai national chiffré n’oblige actuellement l’administration à vérifier, dans les huit ou quinze jours suivant une radiation, que l’enfant a effectivement rejoint un autre établissement. Le droit impose au maire de signaler sans délai au directeur académique les manquements à l’obligation d’instruction dont il a connaissance, mais cette obligation suppose que le problème ait déjà été détecté.

Un enfant séquestré était sorti des radars scolaires

La décision intervient après la découverte, le 6 avril 2026, d’un garçon de 9 ans séquestré dans une camionnette à Hagenbach, dans le Haut-Rhin. L’enfant, retrouvé nu et dénutri par les gendarmes, avait auparavant été scolarisé à Mulhouse.

Sa famille avait annoncé son départ de l’établissement en évoquant une poursuite de sa scolarité ailleurs. Or aucune nouvelle inscription n’avait été enregistrée. La disparition de l’enfant des effectifs scolaires n’avait pas provoqué de contrôle automatique.

L’Inspection générale de l’Éducation nationale a été chargée d’examiner les conditions dans lesquelles son dossier avait été suivi. Édouard Geffray a indiqué avoir reçu les conclusions de cette mission quelques jours avant son intervention télévisée.

Selon le ministre, il s’agissait auparavant d’« une famille qui ne donnait lieu à aucune alerte ». L’enfant fréquentait normalement son établissement et obtenait des résultats scolaires satisfaisants. Son départ a ensuite rompu le lien régulier avec les personnels susceptibles de constater son état ou de s’interroger sur son absence.

Édouard Geffray estime que « le père a utilisé quasiment toutes les failles » du système. Les différents interlocuteurs auraient reçu des explications distinctes, empêchant les informations disponibles d’être rapprochées suffisamment tôt. L’affaire a ainsi révélé les limites d’un suivi reposant sur des démarches séparées entre l’école, la commune, les services académiques et la famille.

Le signalement pourra remonter jusqu’à la justice

La notification informatique ne constituera pas en elle-même une preuve de maltraitance ou de déscolarisation illégale. Elle devra ouvrir une phase de vérification.

La famille pourra avoir inscrit l’enfant dans un établissement privé, avoir déménagé à l’étranger ou disposer d’une autorisation d’instruction en famille. Un décalage administratif pourra également expliquer l’absence temporaire de nouvelle inscription dans les fichiers.

En revanche, si aucun parcours scolaire légal ne peut être établi, le directeur pourra avertir les autorités académiques. Le signalement pourra ensuite être transmis à l’autorité judiciaire, selon la procédure décrite par le ministre.

Cette chaîne de transmission place le directeur de l’ancienne école dans une position nouvelle. Son rôle ne s’arrêtera plus nécessairement à la radiation. Il pourra être amené à réagir à une alerte reçue après le départ de l’élève et à participer au rétablissement du contact avec la famille.

Le dispositif devra toutefois déterminer clairement qui effectue les premières recherches, dans quel délai et à partir de quels fichiers. Une notification laissée sans traitement ne modifierait pas la situation. Son efficacité dépendra donc autant de l’organisation humaine que de l’outil informatique.

La protection de l’enfant au-delà des portes de l’établissement

L’école occupe une place particulière dans la détection des situations de danger. Les enseignants et les personnels scolaires rencontrent régulièrement les enfants, observent leur comportement et peuvent repérer une dégradation physique ou psychologique.

Lorsqu’un élève est radié, cette capacité d’observation disparaît. Si aucun nouvel établissement ne prend le relais, l’enfant peut se retrouver durablement sans contact avec un professionnel de l’éducation.

L’alerte annoncée vise à maintenir une continuité administrative malgré le changement d’école. Elle ne permettra pas de prévenir toutes les dissimulations, mais elle doit empêcher qu’une sortie des effectifs soit considérée comme définitivement réglée tant qu’aucune nouvelle situation scolaire n’est connue.

Les directeurs devront désormais être informés lorsqu’un enfant qu’ils ont radié ne réapparaît pas dans un autre établissement. L’Éducation nationale devra encore préciser le calendrier de déploiement, le délai de déclenchement de la notification et les démarches attendues après sa réception.