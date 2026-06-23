M&M’s retire ses colorants artificiels et sacrifie deux couleurs que vous mangez depuis l’enfance

Les M&M’s, ces bonbons chocolatés connus pour leurs couleurs vives et leur coquille croquante, vont changer après 85 ans d’existence. Sous l’impulsion du plan «Make America Healthy Again» (MAHA) de l’administration américaine et de pressions politiques, Mars, Inc. se tourne vers une production sans colorants artificiels. La marque répond ainsi à des préoccupations de santé publique, au moment où elle fête son 85e anniversaire cet été et où la question des additifs alimentaires revient sur le devant de la scène.

Un passage pas si simple vers des ingrédients naturels

Depuis 2016, Mars s’est engagée à retirer les colorants artificiels de ses produits. La transformation ne se fera pourtant pas du jour au lendemain, car les contraintes techniques et les coûts compliquent le chantier. Le premier lancement de la gamme sans colorants artificiels (label FD&C : Food, Drug & Cosmetic) est prévu pour le mois d’août. Ces nouvelles versions seront d’abord vendues sur Amazon.

Certaines couleurs emblématiques, comme le bleu, ne feront pas partie du premier lot, car les pigments naturels peinent à les reproduire. Le colorant naturel issu de la spiruline, à base d’algues, pose de sérieuses difficultés. La tâche s’est révélée ardue, a indiqué Claire Hewitt, cadre chez Mars, lors d’une interview accordée à News Nation. Les bonbons marron butent sur le même obstacle, ce qui explique l’absence de ces deux couleurs dans la nouvelle gamme. Au lancement, seules les teintes rouge, jaune, orange et vert seront proposées.

Coûts et difficultés techniques

Reproduire toutes les couleurs avec des ingrédients naturels coûte cher et reste techniquement difficile pour l’entreprise. Anton Vincent, président de Mars Snacking, North America and Global Ice Cream, a résumé la situation : « You’re messing with an 85-year-old icon. » Les procédés sont complexes et les surcoûts rendent certaines teintes trop onéreuses à fabriquer pour l’instant, selon Mars.

À ces difficultés techniques s’ajoute une contrainte financière. L’entreprise compte rétablir la palette complète d’ici 2028, mais les solutions naturelles demandent à court terme un investissement lourd. La direction avait même envisagé de réduire la gamme à trois couleurs, une idée finalement abandonnée.

Pression politique et santé publique

Le mouvement MAHA, porté par des figures comme Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, pèse dans la décision de Mars de revoir ses colorants. Cette dynamique de santé publique pousse les industriels de l’agroalimentaire à abandonner peu à peu les ingrédients artificiels et conforte les engagements de Mars en matière de durabilité et de transparence.

Après une période d’attentisme, quand les consommateurs paraissaient peu sensibles aux colorants artificiels, Mars passe désormais à l’acte. « Il était impossible de recréer ces couleurs avec des ingrédients naturels à un coût raisonnable », a déclaré un représentant de Mars au Wall Street Journal, en pointant les contraintes techniques et les dépenses imprévues du passage aux pigments naturels.

Avec ce changement, Mars rapproche les M&M’s d’une consommation plus attentive à la santé publique. La transition met aussi en évidence les tensions entre innovation, attentes des consommateurs et viabilité économique. En modifiant un produit aussi connu, l’entreprise ne se contente pas de répondre à des exigences sanitaires : elle ouvre une voie que pourrait suivre le reste de l’industrie de la confiserie.