Chine : l’industrie manufacturière rebondit en mars 2025

Le 31 mars 2025, le Bureau national des statistiques de Chine (NBS) a publié les résultats de l’indice des directeurs d’achat (PMI) pour le mois de mars. L’indicateur s’est établi à 50,5 points, contre 49,1 en janvier et 50,2 en février. Ce franchissement du seuil des 50 points – limite entre contraction et expansion – traduit une phase de croissance modérée dans l’industrie manufacturière chinoise. Il s’agit du niveau le plus élevé observé depuis un an.

Industrie chinoise : reprise modérée de la production et des commandes

L’évolution de l’indice PMI pour mars reflète une accélération des activités industrielles, notamment liée au retour des travailleurs après les congés du Nouvel An lunaire. Le sous-indice de la production atteint 52,6, en hausse par rapport aux 52,5 de février, tandis que celui des nouvelles commandes progresse à 51,8. Le Bureau national des statistiques note que « la reprise de l’activité de production a été facilitée par un environnement plus stable et des politiques de soutien ciblées » relate Economic Times.

L’amélioration concerne en particulier les grandes entreprises industrielles, dont le PMI s’établit à 52,5. En revanche, les moyennes et petites entreprises demeurent en dessous du seuil de croissance, respectivement à 49,2 et 46,3.

Demande intérieure et relance budgétaire

La légère reprise observée dans le secteur manufacturier s’explique en partie par les mesures de relance mises en place depuis la fin de l’année 2024. Pékin a accru ses dépenses publiques, avec un déficit budgétaire porté à 4 % du produit intérieur brut (PIB), et a annoncé la création de 12 millions d’emplois urbains pour 2025.

Les effets de ces mesures restent toutefois limités. L’indice de l’emploi, à 48,2 en mars, signale une contraction de l’emploi industriel. Cela témoigne d’une reprise peu intensive en main-d’œuvre. En parallèle, la consommation intérieure reste modérée, pénalisée par une confiance des ménages fragile, un taux de chômage des jeunes élevé et la persistance des difficultés dans le secteur immobilier. Le secteur des services affiche une progression plus nette, avec un indice PMI non-manufacturier de 50,8 en mars, contre 50,4 en février. Ce rebond est notamment porté par les activités de construction.

Chine : attention aux changements de politique commerciale

Sur le plan externe, l’environnement commercial reste incertain. La perspective d’un relèvement des droits de douane américains sur les exportations chinoises, lancée par Donald Trump, pourrait affecter négativement la demande étrangère pour les biens manufacturés chinois dans les mois à venir. Zhiwei Zhang, président de Pinpoint Asset Management, estime que « le secteur manufacturier est exposé à un risque de ralentissement au deuxième trimestre, du fait de l’affaiblissement de la demande extérieure ». Les nouvelles commandes à l’exportation, qui avaient progressé à 48,6 en février selon le NBS, restent sous le seuil de 50, indiquant une contraction de la demande internationale.