Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d’après ce sondage

71 % des Français sont favorables au retour des contrôles aux frontières, mais l’opinion évolue.

Photo of author
sleclerc
Publié le
Lecture : 2 min
0
Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d'après ce sondage
Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d’après ce sondage © journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Un récent sondage mené par l’institut CSA montre qu’une grande partie des Français soutient le retour des contrôles aux frontières nationales. La question a pris de l’importance depuis les récents événements en Espagne, où un plan de régularisation de sans-papiers a été lancé par le Premier ministre Pedro Sánchez. Cet élément déclencheur suscite des réactions chez les responsables politiques français, en particulier à droite, qui voient dans le rétablissement des contrôles une réponse nécessaire.

Ce que pense le public et qui soutient

Le sondage révèle que 71 % des Français sont favorables au rétablissement des contrôles aux frontières, un chiffre en légère baisse par rapport à septembre 2024, où 77 % des personnes interrogées y étaient favorables. Cette baisse de 6 points montre une évolution de l’opinion, même si le soutien reste majoritaire.

On observe des différences selon le genre, l’âge et les catégories socioprofessionnelles. Chez les femmes, 72 % se déclarent favorables, contre 70 % chez les hommes. Par tranches d’âge, les 50 à 64 ans affichent le taux le plus élevé avec 76 % de soutien, tandis que les 25 à 34 ans sont les plus modérés avec 63 %.

Les catégories socioprofessionnelles varient aussi : les Français classés CSP- arrivent en tête avec 79 % d’adhésion, suivis des inactifs à 75 %. Les CSP+ montrent une moindre inclination, avec 60 % favorables, marquant un écart sensible avec les catégories moins favorisées.

Ce que disent les affinités politiques

Les opinions politiques jouent un rôle majeur dans le soutien à cette mesure. Le sondage, relayé par CNEWS, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, met en évidence un fort clivage entre la gauche et la droite : Les Républicains enregistrent 96 % de soutien et le Rassemblement national91 %, contre des taux nettement plus bas à gauche, avec 51 % chez le Parti socialiste et 38 % chez Les Écologistes.

Les sympathisants de Renaissance, lié à la majorité présidentielle, affichent un soutien modéré à 57 %, position intermédiaire dans le paysage politique.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d'après ce sondage

Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d’après ce sondage

Inflation : la France replonge sous l’effet de la crise au Moyen-Orient

Allemagne : les prix des carburants vont baisser grâce au gouvernement

Pourquoi la chute de Viktor Orban en Hongrie terrifie certains dirigeants européens alors que d'autres sabrent le champagne en coulisses

Pourquoi la chute de Viktor Orban en Hongrie terrifie certains dirigeants européens alors que d’autres sabrent le champagne en coulisses

Travailler en Suisse, vivre en France : sa pension de retraite fait des envieux (ou pas…)

Retraite : le niveau de pension jugé trop élevé par les retraités eux-mêmes

L'absentéisme en forte hausse en 2020

Que va proposer le gouvernement contre l’absentéisme ?

Le gouvernement exclut toute hausse de la fiscalité sur le gaz

Comment l’énergie renouvelable a limité la hausse du gaz

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly