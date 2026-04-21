Pourquoi de plus en plus de Français réclament le retour des contrôles aux frontières : ils sont 71% d’après ce sondage

Un récent sondage mené par l’institut CSA montre qu’une grande partie des Français soutient le retour des contrôles aux frontières nationales. La question a pris de l’importance depuis les récents événements en Espagne, où un plan de régularisation de sans-papiers a été lancé par le Premier ministre Pedro Sánchez. Cet élément déclencheur suscite des réactions chez les responsables politiques français, en particulier à droite, qui voient dans le rétablissement des contrôles une réponse nécessaire.

Ce que pense le public et qui soutient

Le sondage révèle que 71 % des Français sont favorables au rétablissement des contrôles aux frontières, un chiffre en légère baisse par rapport à septembre 2024, où 77 % des personnes interrogées y étaient favorables. Cette baisse de 6 points montre une évolution de l’opinion, même si le soutien reste majoritaire.

On observe des différences selon le genre, l’âge et les catégories socioprofessionnelles. Chez les femmes, 72 % se déclarent favorables, contre 70 % chez les hommes. Par tranches d’âge, les 50 à 64 ans affichent le taux le plus élevé avec 76 % de soutien, tandis que les 25 à 34 ans sont les plus modérés avec 63 %.

Les catégories socioprofessionnelles varient aussi : les Français classés CSP- arrivent en tête avec 79 % d’adhésion, suivis des inactifs à 75 %. Les CSP+ montrent une moindre inclination, avec 60 % favorables, marquant un écart sensible avec les catégories moins favorisées.

Ce que disent les affinités politiques

Les opinions politiques jouent un rôle majeur dans le soutien à cette mesure. Le sondage, relayé par CNEWS, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, met en évidence un fort clivage entre la gauche et la droite : Les Républicains enregistrent 96 % de soutien et le Rassemblement national91 %, contre des taux nettement plus bas à gauche, avec 51 % chez le Parti socialiste et 38 % chez Les Écologistes.

Les sympathisants de Renaissance, lié à la majorité présidentielle, affichent un soutien modéré à 57 %, position intermédiaire dans le paysage politique.