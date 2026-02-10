Le taux chômage poursuit sa hausse et atteint 7,9% fin 2025

Selon les données publiées par l’Insee mardi 10 février, le taux de chômage atteint 7,9% de la population active au quatrième trimestre 2025, confirmant une progression déjà observée lors des trimestres précédents. Sans constituer un record historique, ce niveau marque un retour à des seuils qui n’avaient plus été observés depuis plusieurs années.

Une progression continue du chômage en 2025

Le chiffre de 7,9% s’inscrit dans une trajectoire clairement ascendante. Depuis le début de l’année 2025, le chômage augmente de façon régulière, trimestre après trimestre. Cette évolution tranche avec la période 2021-2023, durant laquelle le marché du travail avait bénéficié d’une amélioration progressive, portée par la reprise post-crise sanitaire.

Dans sa publication trimestrielle, l’Insee précise que « le taux de chômage atteint 7,9% de la population active au quatrième trimestre 2025 ». Sur trois mois, la hausse est mesurée, mais elle s’ajoute à celles déjà enregistrées auparavant, donnant le sentiment d’un mouvement désormais installé. Sur un an, l’augmentation est plus nette, ce qui renforce l’idée d’un changement de cycle.

En volume, cette progression se traduit par une augmentation du nombre de personnes sans emploi. Le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail, progresse de plusieurs dizaines de milliers par rapport au trimestre précédent, pour atteindre environ 2,5 millions de personnes.

Des situations contrastées selon les classes d’âge

Derrière le chiffre global, les écarts sont importants selon l’âge. L’Insee souligne que la dégradation est particulièrement marquée chez les plus jeunes. « Le taux de chômage des 15-24 ans augmente fortement sur le trimestre », indique l’institut, mettant en lumière une catégorie traditionnellement plus exposée aux retournements économiques.

Avec un taux supérieur à 20%, le chômage des jeunes progresse bien plus rapidement que celui de l’ensemble de la population active. Cette évolution reflète la fragilité des débuts de carrière, souvent marqués par des contrats courts, des périodes d’alternance ou des emplois plus sensibles aux arbitrages des entreprises en période d’incertitude.

À l’inverse, la situation apparaît plus stable pour les actifs d’âge intermédiaire. Chez les 25-49 ans, le taux de chômage évolue peu sur le trimestre, même s’il reste légèrement supérieur à son niveau de l’année précédente. Les 50 ans et plus, quant à eux, affichent une relative stabilité, mais là encore sur des niveaux plus élevés qu’en 2024.

Un contexte économique moins porteur pour l’emploi

La remontée du chômage intervient dans un environnement économique plus contraint. En 2025, la croissance française est restée modérée, pénalisée par un ralentissement de la demande, une activité industrielle en demi-teinte et des incertitudes persistantes sur le plan international. Ces éléments ont pesé sur les décisions de recrutement des entreprises.

Plusieurs secteurs, qui avaient fortement embauché dans les années suivant la crise sanitaire, montrent aujourd’hui des signes de normalisation, voire de repli. Dans ce contexte, les créations d’emplois ralentissent, tandis que certaines entreprises ajustent leurs effectifs face à une visibilité économique réduite.

L’Insee rappelle par ailleurs que les transformations structurelles du marché du travail jouent un rôle non négligeable. Les besoins en compétences évoluent rapidement, créant des décalages entre l’offre et la demande d’emploi, susceptibles de nourrir un chômage plus durable pour certaines catégories de travailleurs.

Un indicateur à suivre de près en 2026

Si le taux de chômage demeure inférieur aux niveaux observés au milieu des années 2010, sa remontée progressive constitue un signal que les pouvoirs publics et les acteurs économiques surveillent attentivement. Dans sa note, l’Insee souligne que « le taux de chômage est en hausse de 0,6 point sur un an », un rythme qui, s’il se prolongeait, pourrait peser sur la confiance des ménages et la consommation.

L’évolution du chômage au cours des prochains trimestres dépendra largement de la capacité de l’économie française à renouer avec une croissance plus soutenue et à transformer les mutations en cours en opportunités d’emploi. La situation des jeunes actifs, particulièrement touchés en 2025, restera à ce titre un indicateur clé de la santé du marché du travail.