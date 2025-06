Classe populaire, moyenne ou aisée ? Découvrez où vous vous situez vraiment dans la société française

Le 16 janvier 2025, l’Observatoire des inégalités a dévoilé une carte qui bouscule notre vision de la pauvreté en France. Conçue par le géographe Romain Thomas, c’est la première carte du genre à exposer des données ultra détaillées au niveau territorial. Grâce à une représentation en trois dimensions – couleurs pour la part et relief pour le nombre de ménages dans la précarité – l’outil permet de mesurer la pauvreté sous un angle inédit. De plus, avec son calculateur en ligne basé sur les données de l’Insee, chacun peut comparer son revenu avec celui des autres Français.

Détails techniques et comment ça marche

La carte se base sur des carreaux de 200 mètres de côté pour montrer deux indicateurs principaux : la part de ménages pauvres en 2019 et le nombre de ménages précaires. Les informations proviennent de l’Insee et le seuil de pauvreté est défini à 60 % du niveau de vie médian. Pour préserver l’anonymat statistique, chaque carreau doit avoir au moins onze ménages ; sinon, on lui attribue une valeur moyenne basée sur les carreaux voisins. Petite précision : les départements d’outre-mer ne figurent pas sur la carte et les sans-abri ainsi que les personnes vivant en collectivité ne sont pas pris en compte.

Les zones foncées sur la carte signalent une forte proportion de pauvreté, tandis que les colonnes en relief indiquent le nombre total de ménages concernés. Cette méthode permet de dépasser les limites habituelles des découpages administratifs pour dévoiler comment la pauvreté se répartit en ville comme à la campagne.

Ce que montrent les résultats et leurs retombées politiques

D’après l’analyse, même si certaines zones rurales montrent un taux élevé de pauvreté, elles abritent généralement peu d’habitants. À l’inverse, ce sont surtout les villes et leurs banlieues qui concentrent les ménages précaires. Cela signifie que pour les décideurs, il est primordial d’intervenir en priorité dans les zones urbaines afin de combattre la pauvreté, en utilisant des aides sociales adaptées.

L’Observatoire n’hésite pas à pointer du doigt certaines mesures actuelles, notamment en matière d’habitat urbain, et propose de revoir à fond les politiques du logement social tout en considérant des solutions comme l’allocation alimentaire pour un soutien plus direct. De plus, il recommande d’équilibrer les ressources entre les territoires riches et ceux qui le sont moins, en tenant compte de l’augmentation du RSA pour une meilleure solidarité territoriale.

Parlons salaire et l’outil de comparaison

L’Observatoire a aussi mis en ligne un outil pour aider les salariés du secteur privé à évaluer leur niveau de rémunération. Avec un salaire médian estimé à 2 012 € par mois, cet outil permet de rentrer son salaire mensuel net pour voir où on se situe parmi les salariés français.

À titre d’exemple, un salarié gagnant 1 600 € net se place au-dessus de 25 % des salariés du privé, tandis qu’un salaire de 3 000 € net le positionne parmi les 21 % les mieux payés, ce qui montre l’importance de la revalorisation des prestations pour soutenir les ménages. Ceux qui perçoivent 4 000 € se trouvent dans le top 10 % des hauts salaires. Notez que cet outil ne concerne pas les salariés du secteur public dont les salaires sont généralement plus élevés.

Des chiffres qui racontent une histoire

Ce rapport fait aussi comprendre comment un même revenu peut signifier des réalités très différentes selon la composition d’un ménage. Par exemple, une personne seule avec un revenu net mensuel supérieur à 2 941 € est considérée comme aisée, alors qu’un couple sans enfant doit percevoir au moins 6 083 € pour être dans la même catégorie.