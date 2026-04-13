Un Picasso à gagner pour 100 euros : l’opération qui veut rendre Alzheimer visible

La loterie internationale « 1 Picasso pour 100 euros », organisée au profit de la Fondation Recherche Alzheimer, ne joue pas seulement sur le prestige d’un tableau de Pablo Picasso. Elle repose aussi sur une mécanique très contemporaine : faire entrer le grand public dans une opération habituellement réservée aux initiés du marché de l’art, avec l’espoir de mobiliser largement autour d’une maladie qui touche déjà plus d’1 million de personnes en France.

Picasso : une œuvre estimée à 1 million d’euros mise en jeu pour 100 euros

Le premier ressort de cette loterie tient à sa lisibilité immédiate. Le public n’est pas confronté à une vente aux enchères, à une galerie ou à une mécanique réservée à quelques initiés. Le principe est simple : un billet, un prix fixe, un seul gagnant. L’œuvre de Picasso mise en jeu, Tête de femme, appartient à Opera Gallery, mesure 38,9 x 25,4 cm et est présentée comme valant 1 million d’euros.

Ce format donne à l’opération une portée bien plus large que celle d’un événement artistique classique. Avec un ticket à 100 euros, le nom de Picasso quitte le terrain exclusif du collectionnisme pour entrer dans celui du grand public. C’est précisément cette bascule qui explique l’intérêt de l’opération : faire d’une œuvre inaccessible pour l’immense majorité des gens un point d’entrée vers une cause de santé publique.

Le communiqué officiel insiste d’ailleurs sur cette dimension symbolique. Claude Picasso y déclare : « Lorsque Péri Cochin est venue nous voir pour la première fois, j’ai immédiatement adhéré à son idée de loterie caritative, à la fois novatrice et séduisante, qui mettait l’œuvre d’art au service des autres. L’engouement du public m’a beaucoup touché ».

Le tableau est évidemment le déclencheur, mais l’objectif n’est pas seulement de faire rêver. Il s’agit surtout d’utiliser la force d’attraction d’un nom universel pour attirer l’attention sur un sujet autrement plus difficile à rendre visible dans l’espace médiatique : la recherche sur Alzheimer.

Une opération destinée à financer la recherche sur Alzheimer

Cette édition 2026 doit financer exclusivement la recherche sur la maladie d’Alzheimer. La Fondation Recherche Alzheimer se présente comme le premier financeur en France de la recherche sur Alzheimer et les maladies apparentées. Le site de l’opération met en avant 29 millions d’euros consacrés à la recherche, 195 chercheurs soutenus à travers le monde et une reconnaissance d’utilité publique accordée en 2016.

Pour le lecteur non spécialiste, l’intérêt de cette loterie tient aussi à sa capacité à rendre concrète une cause souvent perçue comme lointaine. Le site officiel évoque 35 millions de personnes touchées dans le monde, et précise que ce chiffre pourrait doubler tous les vingt ans. Le communiqué de la Fondation rappelle également qu’en France, plus d’1 million de personnes sont concernées et que plus de 600 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour.

L’enjeu n’est donc pas marginal. En associant une œuvre mondialement connue à une campagne de financement, les organisateurs cherchent à faire entrer Alzheimer dans une conversation plus large, au-delà des cercles médicaux, familiaux ou associatifs. Là où beaucoup de collectes peinent à émerger dans un paysage médiatique saturé, cette opération bénéficie d’un levier que peu de causes peuvent mobiliser : la puissance d’appel d’un Picasso.

Le président de la Fondation Recherche Alzheimer, Olivier de Ladoucette, formule ainsi l’objectif de l’opération : « Grâce à la générosité du public et à la notoriété universelle de Pablo Picasso, nous espérons une importante levée de fond pour faire avancer la recherche et redonner de l’espoir aux familles touchées par Alzheimer ».

Au-delà du message, l’organisation met aussi en avant un cadre de financement structuré. Le site mentionne le programme IPCAR-2030, qui doit soutenir huit projets distincts reliant des équipes françaises à des équipes européennes et nord-américaines, avec des budgets d’au moins 1 million d’euros sur trois ans. Cela permet à l’opération d’apparaître non comme un simple coup médiatique, mais comme un outil de financement intégré à une stratégie de recherche plus large.

Un tirage international qui ouvre la philanthropie au grand public

Ce qui distingue cette loterie d’une campagne d’appel aux dons plus traditionnelle, c’est sa mécanique psychologique. Le participant n’achète pas seulement un ticket de soutien, il achète aussi une possibilité, même infime, de repartir avec une œuvre exceptionnelle. Cette promesse transforme l’acte de don en geste plus engageant, plus mémorable, plus facilement partageable.

Les organisateurs assument pleinement cette logique. Le site officiel rappelle que le tirage est organisé chez Christie’s Paris, retransmis en direct, et encadré par un commissaire de justice. Le dispositif vise clairement à rassurer sur la transparence tout en donnant à l’événement une dimension internationale et spectaculaire.

La formule a déjà été utilisée à deux reprises. Selon le communiqué officiel, les précédentes éditions ont permis de lever plus de 10 millions d’euros au profit de causes humanitaires et culturelles. L’Associated Press rappelle de son côté que la première édition remonte à 2013 et la seconde à 2020. L’agence précise aussi que, sur cette édition, 1 million d’euros doit revenir à Opera Gallery, propriétaire de l’œuvre, tandis que le plafond de 120.000 billets porte le potentiel brut théorique à 12 millions d’euros.

Cette précision n’enlève rien à la dimension caritative de l’opération, mais elle rappelle que ce type de dispositif se situe au croisement de plusieurs logiques : solidarité, communication, événementiel et économie de l’art. C’est sans doute ce mélange qui le rend si efficace pour toucher un public large. Le participant ne se projette pas seulement dans un don abstrait ; il entre dans une histoire, celle d’un tableau célèbre soudain rendu accessible par le hasard, au bénéfice d’une cause qui touche des millions de familles.