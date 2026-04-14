Si vous avez reçu ce mail des impôts, ne l’ignorez pas : 11 millions de contribuables concernés par une erreur qui coûte cher

Chaque printemps, la campagne fiscale mobilise des millions de contribuables. Pour 2026, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) innove avec un dispositif inédit : la déclaration automatique de l’impôt sur le revenu, s’inscrivant dans les dates clés des impôts. L’envoi d’un courriel ou d’un courrier postal, présenté comme « inédit », lance officiellement la campagne en avril 2026, marquant le retour de la « traditionnelle corvée printanière ».

Une campagne qui concerne 41,5 millions de contribuables

La campagne fiscale 2026 vise 41,5 millions de contribuables, invités à déclarer leurs revenus couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Pour la première fois, environ 11 millions de personnes bénéficieront de la « déclaration automatique des revenus », confirme Le Journal du Net. Ce dispositif simplifié s’adresse aux foyers fiscaux dont la situation personnelle et professionnelle n’a pas changé depuis la dernière déclaration.

La DGFIP part du principe que les contribuables éligibles n’ont pas vu leurs revenus évoluer ni entre 2024 et 2025 ni au cours de l’année précédente. Cette présomption s’appuie sur les données transmises par différents acteurs : les employeurs pour les salaires, les caisses de retraite pour les pensions, les organismes sociaux comme la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), ainsi que les banques pour les revenus de capitaux mobiliers.

Déclaration automatique : ce que ça apporte et ce qu’il faut faire

Avec la « déclaration automatique », les foyers concernés recevront un courriel ou un courrier récapitulant leur situation fiscale, tandis que le simulateur d’impôt permet d’estimer les obligations fiscales. Les informations seront préremplies grâce aux données fournies par les employeurs, caisses de retraite, organismes sociaux et banques. S’il n’y a pas eu de changement entre 2024 et 2025, la vérification est simple : si tout est correct, le contribuable n’a rien à faire. Sa déclaration sera validée automatiquement avant d’être transmise aux services fiscaux.

Mais simplification ne veut pas dire laisser-aller. Tout changement important dans la situation doit être signalé, et les contribuables peuvent également explorer des options de réduction d’impôts pour optimiser leur déclaration : nouvelle adresse, mariage, divorce, naissance d’un enfant, ou l’apparition de revenus locatifs, par exemple. Dans ces cas, le contribuable devra corriger sa déclaration en ligne en ouvrant le document reçu, en se connectant à son espace personnel sur le site impots.gouv.fr, et en complétant les champs nécessaires avant de valider l’envoi.