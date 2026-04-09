Classes moyennes : les grandes oubliées du modèle français

Depuis plusieurs années, un malaise diffus traverse les classes moyennes françaises. Ni pauvres, ni riches, elles ont le sentiment d’être les grandes perdantes du système. Dans son ouvrage Le Grand-père et le Président, l’ancien chef d’entreprise Xavier Fontanet permet de comprendre ce phénomène sous un angle structurel à travers un dialogue entre Auguste, un industriel aguerri par le terrain, et son petit-fils Antoine, jeune président de la République.

Le modèle français a réussi à réduire fortement les inégalités après redistribution. Mais comme le souligne l’auteur dans ce livre nourri par ses échanges avec l’association Contribuables Associés, cette performance a un coût : une pression fiscale élevée, concentrée sur les actifs. Pour Auguste, le personnage central, l’impôt n’est pas qu’un chiffre, c’est du « temps de vie » et de la souveraineté personnelle soustraite au citoyen. Résultat : stagnation du pouvoir d’achat, sentiment d’injustice et déclassement relatif. L’actualité sociale — des Gilets jaunes aux tensions sur le logement ou l’énergie — traduit cette frustration de ceux qui « paient beaucoup » sans toujours percevoir des services publics à la hauteur de leur effort.

Le paradoxe est frappant, dans un pays très redistributif, une partie croissante de la population se sent fragilisée. Le livre propose une explication simple : en affaiblissant la dynamique économique par un « excès de dépenses mal contrôlées » et un empilement de normes, le système réduit la capacité globale à créer de la richesse.

Ce sont les classes moyennes qui subissent de plein fouet les effets de ce déséquilibre : salaires qui progressent peu, fiscalité perçue comme spoliatrice et services publics dégradés. La question posée par ce dialogue intergénérationnel devient alors centrale, peut-on protéger durablement les classes moyennes sans relancer la production et sans redonner à l’individu sa pleine responsabilité ? Pour Xavier Fontanet, la réponse passe par un État recentré sur ses missions régaliennes, cessant de traiter le contribuable comme une simple « variable d’ajustement »