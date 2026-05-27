Samsung lâche 290 000 € par salarié pour éviter la grève : les syndicats coréens ont obtenu ce que personne ne croyait possible

Le 22 mai 2026, Samsung Electronics a signé un accord salarial historique avec ses syndicats pour préserver la stabilité de sa production de semi-conducteurs en Corée du Sud, un élément clé pour soutenir la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Cet accord intervient alors qu’une grève menaçait de paralyser pendant 18 jours des sites de production stratégiques, explique La Tribune. À une époque où la demande en puces est vitale pour l’industrie mondiale de l’IA, la paix sociale a été jugée nécessaire par l’entreprise pour maintenir son avantage compétitif.

Ce que prévoit l’accord et ce que ça change pour les salariés

Le géant sud-coréen a annoncé l’octroi d’une « super prime » d’environ 290 000 € par salarié, destinée à près de 78 000 employés. Cette prime, indexée sur les performances du secteur des puces, comprend principalement des actions représentant 10,5 % du bénéfice d’exploitation de ce département, complétée par un 1,5 % en numéraire. Pour être éligibles, ces avantages sont conditionnés à des performances exceptionnelles.

L’accord, d’une durée prévue de dix ans, sera ratifié si plus de 50 % des 70 000 syndiqués participant au vote l’approuvent d’ici le 27 mai. En faisant cela, Samsung montre comment la vague mondiale de l’IA alimente non seulement sa croissance économique mais aussi des concessions salariales importantes. Notons aussi que les mémoires HBM (High Bandwidth Memory), utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA, ont vu leur rentabilité bondir de 750 % au cours de l’année écoulée.

Géopolitique et risques pour l’économie

Samsung, représentant environ 12,5 % du PIB sud-coréen, se trouve au cœur du développement technologique et économique du pays. Alors que les puces mémoires comptent pour plus d’un tiers des exportations, les sites de Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek sont particulièrement stratégiques. Le risque de grève aurait pu non seulement ébranler ces pôles mais aussi perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale en semiconducteurs.

Au vu de la situation, l’entreprise doit sécuriser en permanence ses ressources humaines pour verrouiller les talents face à la concurrence américaine pour les ingénieurs. La médiation du ministre du Travail Kim Young-hoon ainsi que l’éventualité d’un « arbitrage d’urgence » par le gouvernement sud-coréen soulignent l’enjeu national et international de cet accord.

Ce que ça peut changer pour l’industrie et l’économie

L’accord de Samsung pourrait pousser d’autres groupes à suivre, comme Samsung Biologics et Hyundai Motor Group, qui réclament déjà des mesures similaires. De plus, l’opposition d’un collectif d’actionnaires, prêt à engager une action en justice, introduit une dynamique juridique complexe.

Selon Kim Dae-jong, professeur à l’université Sejong, « La Corée du Sud représente environ 80 % de la production mondiale des puces mémoires », et la répartition des énormes profits de l’IA pourrait influencer les investissements futurs. Cette situation pose la question d’une redistribution massive des bénéfices, un débat porté par le président Lee Jae-mung, qui reste prudent, et par Kim Yong-beom, proposant de transformer ces gains en « dividende national ».