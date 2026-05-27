Elon Musk veut lancer un smartphone sans opérateur ni forfait : les télécoms n’ont pas vu venir ce qui les attend avec Starlink

L’univers des télécommunications bouge vite avec les rumeurs autour de Starlink, la filiale de SpaceX, et son idée alléchante : un téléphone mobile qui se connecterait directement à sa constellation de satellites. Ce projet promet de libérer les communications mobiles des infrastructures terrestres classiques. Avec une entrée en Bourse prévue en 2026, l’initiative pourrait marquer un tournant stratégique pour SpaceX, renforçant sa place déjà dominante dans l’industrie spatiale.

Une idée de téléphone qui change la donne

Le principe est simple et ambitieux : permettre de passer des appels, d’envoyer des messages et d’accéder à Internet sans dépendre des antennes relais habituelles. Imaginez un smartphone Starlink qui se branche directement sur les satellites, offrant une Internet spatial accessible même dans les zones dites « blanches ». Elon Musk, PDG de SpaceX, assure que l’appareil sera « très différent des téléphones actuels », en insistant sur l’utilisation de réseaux neuronaux pour optimiser son rendement énergétique, rapporte le 20 Minutes.

La société dispose déjà d’une constellation de 650 satellites en orbite dédiée à cette mission de connexion directe. Mais la vision va plus loin : SpaceX veut élargir la flotte avec des satellites de nouvelle génération, beaucoup plus puissants. Le lancement de ces satellites repose sur Starship, la fusée de SpaceX, et selon Musk un seul vol pourrait augmenter la capacité actuelle de la constellation de plus de vingt fois.

Stratégie et défis sur le marché

L’approche ambitieuse de SpaceX, qui vise à transformer les télécommunications, paraît prometteuse sur le plan économique. En 2025, Starlink devrait générer un bénéfice de 7,36 milliards d’euros, représentant jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires total de SpaceX, malgré l’augmentation des abonnements. Avec plus de 9 millions d’utilisateurs, dont 25 % aux États-Unis, Starlink montre qu’il est rentable et joue un rôle majeur dans la stratégie économique de SpaceX.

Pourtant, le projet se heurte à des obstacles. SpaceX doit gérer des partenariats avec T-Mobile pour permettre aux smartphones actuels d’accéder à leur réseau. Cette initiative pourrait inquiéter les opérateurs traditionnels, qui pourraient rechigner à soutenir un concurrent direct, exerçant une pression aux opérateurs. Ces relations délicates posent la question de la capacité de SpaceX à maintenir l’appui des opérateurs télécoms historiques tout en poursuivant sa vision.

Innovations et prochaines étapes

En octobre, Starlink a déposé la marque « Starlink Mobile », et enregistré plusieurs brevets visant à améliorer la connexion directe entre ses satellites et des appareils modestes, ce qui montre des progrès constants vers cette possible offre à 5 €. Un service récemment annoncé, « Stargaze », se concentre sur le suivi du trafic spatial en orbite basse.

Malgré le démenti public d’Elon Musk quant au développement d’un téléphone, les spéculations persistent. Les analystes sont partagés, mais l’engouement de SpaceX pour la connectivité mobile indique que ses ambitions dans ce domaine sont bien réelles. L’incertitude reste grande sur la concrétisation de ces projets en un produit capable de redéfinir notre vision du smartphone.