Comptes publics : des économistes incitent à des efforts importants pour éviter que la dette explose

L’institut Avant-Garde préconise un effort inédit de 113 à 157 milliards d’euros

La France doit consentir un effort budgétaire « sans précédent » pour éviter l’explosion de sa dette publique. Dans un rapport publié lundi, l’institut Avant-Garde, centre de réflexion économique, chiffre cet ajustement entre 113 et 157 milliards d’euros sur sept ans. Les économistes Cyprien Batut et Alexis Guillaume proposent trois scénarios pour stabiliser une trajectoire des finances publiques devenue critique.

Le diagnostic est sans appel. Avec un déficit public de 5,1 % du PIB prévu en 2025, la France creuse chaque année l’écart avec ses partenaires européens. Le pays n’a plus connu d’équilibre budgétaire depuis 1974, une situation qui contraint désormais à des mesures d’urgence pour éviter une spirale incontrôlable de l’endettement.

Trois trajectoires pour ramener la dette sous contrôle

Le document baptisé « L’ajustement sans les larmes » détaille trois niveaux d’ambition. L’effort représenterait entre 3,5 et 5 % du PIB, modulé selon l’objectif retenu par les pouvoirs publics.

Le scénario le plus volontariste vise une « trajectoire descendante durable » de la dette. Cette option ramènerait l’endettement de 125 % du PIB en 2032 à 114 % en 2040, au prix d’un effort de 157 milliards d’euros. Le scénario intermédiaire, réclamant 137 milliards, stabiliserait la dette à 121 % avant d’enclencher sa réduction. La voie minimale se contenterait de plafonner l’endettement autour de 130 % du PIB pour 113 milliards d’économies.

Chaque trajectoire repose sur un socle commun de 35 milliards d’euros d’économies. Les différences portent sur le niveau de recettes fiscales nouvelles à mobiliser, révélant les choix politiques qui s’offrent au pays dans sa gestion budgétaire.

Une centaine de mesures pour réorienter les dépenses publiques

Les auteurs identifient près de cent leviers d’action, alliant réductions de charges et création de nouvelles ressources. Cette boîte à outils intègre les effets redistributifs et la préservation des services publics essentiels, condition nécessaire à l’acceptabilité politique des réformes.

Les « dépenses brunes » , nuisant à l’environnement, constituent une cible privilégiée. Leur suppression libérerait des fonds pour la transition écologique. En parallèle, les aides aux entreprises feraient l’objet d’un audit approfondi pour « supprimer ou réformer celles dont l’efficacité est contestée » .

La rationalisation des niches fiscales, la hausse ciblée de certains impôts et la réforme des allègements de cotisations sociales complètent cette stratégie. L’optimisation des soutiens publics aux entreprises permettrait de recentrer l’action de l’État sur ses missions prioritaires.

Les entreprises invitées à participer à l’effort collectif

L’institut pointe l’existence d’un « soutien public massif aux entreprises, dont l’efficacité apparaît de plus en plus incertaine » . Cette observation conduit les économistes à estimer qu’ « il semble légitime d’impliquer les entreprises dans l’ajustement budgétaire à venir » .

Cette contribution passerait principalement par une révision des cotisations sociales. « Le premier levier de mobilisation des entreprises réside dans les cotisations sociales, et plus précisément dans la rationalisation des dispositifs d’allègements » , précise le rapport. L’objectif consiste à rééquilibrer la répartition de l’effort entre solidarité nationale et participation du secteur privé.

Concilier assainissement budgétaire et protection sociale

Ces scénarios exigeraient « un effort fiscal important » tout en préservant « ce qui structure notre modèle de protection sociale » . Cette philosophie traduit la volonté de réconcilier rigueur budgétaire et maintien du pacte social français, pilier de la cohésion nationale.

La dimension climatique occupe une place centrale dans cette stratégie. Au-delà de l’élimination des dépenses anti-écologiques, l’enjeu consiste à dégager des marges pour financer la transition énergétique. Cette réorientation budgétaire répond aux défis de long terme tout en contribuant à la réduction du déficit, comme l’illustre l’exemple grec de redressement des finances publiques.

Le défi géopolitique complique l’équation. Dans un contexte international durablement instable, la France doit également financer un effort de réarmement considérable, multipliant les contraintes budgétaires face aux risques économiques grandissants.

Un défi politique majeur pour la prochaine décennie

« Le redressement des finances publiques françaises constitue, à bien des égards, l’un des défis politiques majeurs de la décennie qui s’ouvre » , soulignent Cyprien Batut et Alexis Guillaume. Cette analyse intervient à dix mois des échéances électorales, avec pour ambition d’éclairer le débat public sur les choix budgétaires.

L’approche de l’institut Avant-Garde dépasse le simple exercice comptable. Elle part du principe que « la question budgétaire ne peut plus être traitée séparément des choix de société qu’elle engage » . Redresser les finances publiques suppose de définir collectivement les priorités nationales et les sacrifices acceptables pour préserver l’avenir du pays.

Cette démarche privilégie la réforme structurelle à l’austérité ponctuelle. Les neuf chapitres thématiques du rapport, de l’éducation à la justice en passant par la santé et les collectivités territoriales, témoignent de cette ambition transformatrice. L’objectif consiste à « rendre chaque euro public plus utile » tout en améliorant le service rendu aux citoyens.

Face à l’urgence budgétaire et aux défis multiples, l’institut Avant-Garde dessine une voie médiane. Ni fatalisme ni austérité brutale, mais un ajustement progressif et socialement acceptable, articulé autour d’une vision politique cohérente de l’avenir français. Une approche qui reste à valider dans les urnes.