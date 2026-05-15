Étranglée par une dette de 210% du PIB en 2020, la Grèce rembourse plus tôt que prévu : les économistes n’en reviennent pas

La Grèce s’apprête à rembourser 6,9 milliards d’euros de sa dette, marquant un tournant après des années de crise.

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Étranglée par une dette de 210% du PIB en 2020, la Grèce rembourse plus tôt que prévu : les économistes n'en reviennent pas
Étranglée par une dette de 210% du PIB en 2020, la Grèce rembourse plus tôt que prévu : les économistes n’en reviennent pas © journaldeleconomie.fr
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La Grèce a fait savoir un changement important dans la gestion de sa dette publique. Le gouvernement va procéder à un remboursement anticipé de 6,9 milliards d’euros d’un prêt accordé par les pays européens lors de la crise financière de 2010, un sujet central dans le contexte de la dette publique en Europe. Cette opération, prévue pour juin 2026, s’inscrit dans une stratégie visant à stabiliser la dette publique autour de 130 % du PIB d’ici 2027. Pour le pays, c’est une étape majeure après les années tourmentées de la crise financière.

Qui dit quoi au gouvernement grec

Le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a présenté cette initiative lors d’un point de presse régulier, soulignant son importance pour la gestion économique du pays. Selon l’article de BFMTV, il a insisté sur le fait que cette étape est déterminante pour améliorer la situation financière du pays. Parallèlement, Dimitris Tsakonas, directeur de l’Organisme grec de gestion de la Dette Publique (PDMA), a détaillé à Athènes un calendrier montrant l’évolution de la dette. Tsakonas prévoit que, d’ici la fin de 2026, la Grèce ne sera plus le pays le plus endetté d’Europe, laissant cette place à l’Italie.

Le gouvernement conservateur veut ainsi réduire le ratio de la dette publique qui, pendant la crise sanitaire de 2020, avait frôlé les 210 % du PIB. Aujourd’hui, ce ratio est estimé en dessous de 140 % grâce à des réformes économiques ciblées. Le ministère des Finances table sur une poursuite de cette tendance via le remboursement anticipé, avec l’espoir d’une baisse supplémentaire de la dette.

Situation économique et objectifs

La décision de rembourser volontairement cette partie de la dette s’inscrit dans l’ambition de la Grèce de se placer au quatrième ou cinquième rang des pays les plus endettés en Europe, derrière la France, la Belgique et l’Italie. L’objectif affiché est de ramener la dette à 113 % à 115 % du PIB. C’est une nette amélioration par rapport à 2010, quand le pays avait dû recourir à trois prêts internationaux et imposer une austérité stricte pour éviter la faillite.

Avec une prévision de croissance de 2 % pour 2026, la Grèce affiche l’un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro, huit ans après avoir surmonté sa débâcle financière. Toutefois, l’inflation reste un défi : elle a atteint 5,4 % en avril, poussée par des facteurs externes tels que la conjoncture internationale et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Ce que ça change en Europe et à l’international

À l’échelle internationale, ce remboursement anticipé est vu comme un bon signe, pas seulement pour la Grèce mais aussi pour ses créanciers européens, qui considèrent cette opération comme une preuve de la stabilité retrouvée de l’économie grecque. Les pays qui avaient soutenu la Grèce en 2010 voient aujourd’hui leurs efforts récompensés.

Le plan vise à ramener la dette publique à environ 130 % du PIB en 2027, un objectif soutenu par des estimations détaillées du ministère des Finances. En procédant ainsi, la Grèce espère améliorer sa place dans les classements européens en matière de dette et renforcer la confiance des investisseurs et des marchés financiers.

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