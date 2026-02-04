Consultations médicales hors de prix : la piste controversée évoquée pour freiner les arrêts

Dans un débat vif autour du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une idée polémique a été avancée : augmenter le prix des consultations chez le généraliste pour freiner la hausse des arrêts de travail. Olivier Truchot, journaliste connu pour ses interventions tranchées sur RMC Story, a proposé une solution radicale qui a déclenché de nombreuses réactions.

Où en est la réforme du système de santé ?

L’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, mené par l’Assemblée nationale et le Sénat, était au cœur des discussions. Les députés avaient adopté une mesure visant à limiter la durée du premier arrêt de travail à 30 jours, mais le Sénat s’y est opposé. Les sénateurs ont jugé cette limitation « arbitraire et infondée médicalement », estimant qu’elle pourrait mobiliser « plusieurs centaines de milliers d’heures de consultation ».

La mesure rejetée voulait structurer la prescription des arrêts maladie en fixant la première prescription à 30 jours. Malgré son adoption à l’Assemblée, elle n’a pas résisté à l’examen du Sénat. Ce désaccord entre les deux chambres illustre la tension sur les méthodes à employer pour lutter contre ce qui est perçu comme une hausse inappropriée des arrêts de travail.

Contrôles et technologies

Pour renforcer la surveillance, l’Assurance maladie prévoit d’intensifier les contrôles médicaux, notamment via la visioconférence, en parallèle à la réduction du plafond des indemnités journalières, rapporte Capital. Dès décembre, ce procédé, encore en phase de test, sera mis en place pour vérifier que les arrêts maladie, en progression constante, ne relèvent pas de la fraude aux arrêts maladie.

Mais la visioconférence suscite des critiques, y compris de la part d’Olivier Truchot, qui pointe ses limites : les assurés reçoivent une convocation par mail et SMS deux jours avant le rendez-vous, ce qui laisse le temps aux fraudeurs supposés de se préparer et d’échapper au contrôle.

Cette technologie, testée sur environ 300 téléconsultations, a montré que 38 % des contrôles se soldaient par la fin des arrêts maladie. Toutefois, la nature des arrêts levés n’est pas explicitement liée à des fraudes avérées, mais signale des irrégularités.

La proposition d’Olivier Truchot qui fait débat

Sur le plateau de « Les Grandes Gueules », Truchot a posé la question : « Pourquoi les arrêts de travail explosent ? » Sa proposition : fixer le prix des consultations à 80 € ou 100 € pour réduire la fréquentation des médecins généralistes et, par ricochet, les demandes d’arrêts de travail. Selon lui, cette hausse « va calmer tout le monde, les fraudeurs on ne va plus les avoir ».

Truchot estime que cette mesure pourrait encourager des comportements plus responsables face aux arrêts de travail. Il reconnaît néanmoins les limites de la visioconférence et plaide pour un retour aux contrôles en présentiel, jugeant qu’ils obligent « à être chez soi pour le contrôle ».