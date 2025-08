Courses en Europe : ces villes où le panier coûte le plus cher

Faire ses courses à Paris ou à Genève, ce n’est pas juste une affaire de centimes. C’est carrément un changement de dimension.

Paris, capitale la plus chère d’Europe de l’Ouest

Dans son dernier Grocery Index, la Deutsche Bank a comparé les prix de 19 produits alimentaires de base, du pain aux œufs, en passant par les fruits, la viande ou le lait. Résultat : Genève décroche la première place mondiale avec un indice de 106. Autrement dit, un panier qui coûte 100 euros à New York (base 100) grimpe à 106 euros dans la cité suisse.

Zurich suit de près avec un indice de 103. Ce sont les deux seules villes européennes à afficher des prix plus élevés que New York. Pas de surprise, les villes suisses sont connues pour être chères… mais là, on a la confirmation en chiffres.

Juste derrière le duo suisse, Paris s’installe en tête des capitales d’Europe de l’Ouest avec un indice de 71. En clair, le même panier coûte :

71 euros à Paris

62 euros à Londres

55 euros à Berlin

51 euros à Rome

46 euros à Madrid

L’écart est significatif. À Paris, les courses sont 54 % plus chères qu’à Madrid, 39 % plus chères qu’à Rome, et 29 % plus qu’à Berlin. Le chiffre brut parle aussi : 107,20 euros le panier parisien, contre 72,70 euros à Madrid. À produits égaux.

Courses : à l’Est, c’est bien moins cher

Loin des prix de l’Europe de l’Ouest, certaines capitales européennes font figure d’exception. Varsovie et Budapest ferment la marche avec un indice de 37. Cela signifie que les courses y sont environ deux fois moins chères qu’à Paris.

D’autres villes comme Lisbonne (44), Athènes (46), Prague (42) ou Barcelone (49) restent très en dessous de la moyenne ouest-européenne. Côté Royaume-Uni, Londres (62) est bien au-dessus de Birmingham (51). Et en Allemagne, Francfort et Munich (58) dépassent Berlin (55).

L’étude ne prend pas en compte le pouvoir d’achat local. Elle compare uniquement le coût réel des produits dans chaque ville. En d’autres termes, il ne s’agit pas de savoir si les habitants peuvent se le permettre, mais combien ils doivent débourser pour remplir leur caddie.

Et ce n’est pas un détail. Parce que si les salaires sont plus élevés dans certaines villes, le coût des produits reste un facteur essentiel pour comparer le niveau de vie au quotidien.