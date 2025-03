Météo : 3 régions en alerte, un week-end sous la neige et le verglas

Après un début de mois ensoleillé annonçant le printemps, la météo en France a fait volte-face cette semaine pour revenir à un retour inattendu de la neige. Météo France nous prévient que cet épisode froid se prolongera jusqu’au week-end avec des conditions qui toucheront plusieurs régions. Ce revirement hivernal s’accompagne de gelées et de belles chutes de neige, et les autorités restent bien sur le qui-vive pour la sécurité des déplacements (en prévision de routes glissantes).

Le temps d’hier, aujourd’hui, et ce week-end

Au départ de mars, on avait eu un petit avant-goût du beau temps printanier, mais cette semaine, voilà le retour d’un temps un peu capricieux. Météo France indique qu’on va devoir s’armer de patience face à ce froid qui persistera jusqu’au week-end. On s’attend à des gelées, à quelques nuages et à des chutes de neige dans trois régions centrales : l’Auvergne, le Limousin et la Bourgogne. Même les Pyrénées et les Alpes du sud ne seront pas épargnées, avec une neige qui risque de faire parler d’elle.

Dans le sud-est et en montagne, le temps restera bien instable, même si une éclaircie se profilera sur un tiers nord-ouest et autour de la Méditerranée (des variations météo qui rappellent que l’hiver n’a pas encore fini de nous surprendre).

Prudence sur la route

Face aux conditions annoncées, trois départements se retrouvent en vigilance orange neige-verglas : la Creuse, l’Allier et le Puy-de-Dôme. Cette alerte, qui débutera dès 6 heures du matin et s’étendra jusqu’au dimanche matin, invite à la plus grande prudence lors de vos déplacements dans ces zones (un petit rappel pour éviter les surprises sur la route).

Samedi sous la neige

Ce samedi, attendez-vous à de belles chutes de neige dans plusieurs régions centrales, notamment en Auvergne, Limousin et Bourgogne. Selon Météo France, les sols pourraient être blanchis au nord du Massif Central jusqu’à la Bourgogne. En plaine, prévoyez une couche de neige pouvant aller de 2 à 5 cm, avec des pointes atteignant localement 10 cm. À partir de 400 mètres d’altitude, l’effet neigeux sera plus marqué, avec des accumulations variant entre 10 et 15 cm.

Les Alpes verront la neige dès 500 à 800 mètres, tandis que dans les Pyrénées, elle apparaîtra à partir de 600 à 900 mètres. Pour le sud-est, des pluies persistantes sont à prévoir, le ciel restant souvent chargé en Corse et sur l’est de Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, le nord-ouest bénéficiera d’un temps plus sec avec quelques éclaircies.

Les températures glaciales minimales varieront entre -3 et 0 degré, tandis que l’après-midi, on observera des valeurs comprises entre 9 et 13°C, du nord au sud.

Dimanche en mode radieux pour certains

Dimanche, le soleil pointera un peu le bout de son nez sur la façade méditerranéenne ainsi qu’en Corse. En Auvergne, on pourrait voir apparaître des brumes et, dans le nord-ouest, quelques averses continueront de rafraîchir la Manche malgré que quelques éclaircies soient maintenues.

Des pluies modérées sont attendues du Centre-Val de Loire jusqu’à l’Alsace en passant par la Bourgogne. L’après-midi, le temps ne bougera pas beaucoup avec des nuages persistants sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, et quelques averses possibles au Pays basque.

Les températures maximales oscilleront entre 5 et 12 degrés dans la moitié nord et entre 6 et 15 degrés dans celle du sud.

Vers un temps plus clément en début de semaine prochaine

La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de lundi prochain, Météo France annonce un temps plus sec et une accalmie progressive sur tout le territoire. Les massifs montagneux devraient être épargnés des importantes chutes de neige prévues pour ce week-end, et un climat plus doux s’installe progressivement en milieu de semaine prochaine (une vraie bouffée d’air pour ceux qui attendent un retour de printemps).

Ce virage inattendu vers des conditions hivernales nous rappelle qu’il faut rester bien informé pour organiser ses sorties et ses déplacements face aux imprévus du temps. Restez vigilants si vous prenez la route ou si vous planifiez des activités en extérieur durant ces prochains jours agités.