Le froid va surprendre tout le monde : les gelées reviennent brutalement en France ce week-end

Après une très longue période de températures printanières, un temps plus frais revient sur la France à la mi-mars 2026. Voici ce qui est prévu.

Le froid revient, et les perturbations aussi

La météo change de ton dès la fin de la semaine : après plusieurs semaines de douceur remarquable, la France va se retrouver sous un flux de nord-ouest apportant de l’air froid. Ce basculement survient après un hiver météorologique particulièrement doux : décembre 2025 avec une anomalie de +1,5 °C, janvier 2026 proche de la normale à +0,3 °C, et surtout un février 2026 très chaud avec +3,5 °C selon Météo France. Aucune journée n’a enregistré une température sous la normale en février.

Depuis le début de mars 2026, les températures ont souvent été de +3 à +7 °C au-dessus des moyennes saisonnières, atteignant régulièrement voire dépassant localement les 20 °C et parfois les 25 °C dans le Sud-Ouest. Mais la situation va évoluer progressivement avec la reprise de l’activité dépressionnaire sur l’Atlantique, comme l’explique le météorologue Yann Amice sur actu.fr.

Le basculement et la chute des températures

Le mercredi 11 mars 2026 a marqué le début d’un changement de flux qui a placé la France sous influence nord-ouest. Ce basculement est lié à une dépression profonde prévue sur l’Islande entre le vendredi 13 et le samedi 14 mars 2026. Elle va entraîner un « air polaire maritime » qui s’infiltrera sur l’Hexagone, ramenant des températures très basses que celles observées depuis la fin de l’hiver météorologique.

En début de semaine, les maximales se situent entre 16 et 18 °C sur la plupart des régions. Une baisse est attendue d’ici le samedi 14 mars 2026, avec des valeurs autour de 8 à 10 °C sur une grande partie nord de la France. Cette chute pourrait atteindre jusqu’à 10 °C dans le sud-ouest du pays, et on attend aussi un retour des gelées matinales dès le mardi 17 mars 2026.