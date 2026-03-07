Des files d’attente interminables pour ces vêtements gratuits : ce qui attire autant de monde

À Amiens, une initiative solidaire attire chaque week-end beaucoup de monde en quête de bonnes affaires et de vêtements pas chers. Organisées par l’association Les Robin.e.s des Bennes, ces « freeperies » proposent une autre manière de consommer, en permettant de renouveler sa garde-robe sans se ruiner tout en luttant contre le gaspillage textile.

Des freeperies accessibles et bien fournies

Ces freeperies sont vite devenues un rendez-vous pour de nombreux Amienois, tous âges et styles confondus. L’accès se fait via une adhésion annuelle de seulement 2 €, qui permet à chacun de repartir avec un sac rempli de vêtements de seconde main, explique France 3. Et vu la quantité de dons, il arrive parfois que les participants puissent prendre un second sac contre une contribution symbolique.

Le stock couvre toutes sortes d’articles : pantalons, pulls, hauts adaptés aux saisons. Selon Élodie, habituée des freeperies, « beaucoup de vêtements sont en très bon état, voire presque neufs », ce qui montre la qualité des dons reçus.

Comment c’est organisé et qui s’en occupe

Les Robin.e.s des Bennes tiennent ces freeperies plusieurs fois par an, dans différents lieux d’Amiens : une salle municipale du quartier Amiens Nord, une auberge de jeunesse du quartier Friant-les-Quatre-Chênes, et une université pour un événement dédié aux étudiants. Les bénévoles jouent un rôle déterminant en gérant un stock important constitué de dons réguliers venus de particuliers, d’entreprises locales et même de collègues, illustrant une bonne gestion des stocks. Jessica, bénévole active, raconte : « Je récupère les dons auprès de mes collègues lorsqu’ils font du tri chez eux… puis les apporte pour redistribution. »

Ces rendez-vous rassemblent en moyenne entre 500 et 600 visiteurs par week-end, et les jours les plus fréquentés peuvent entraîner des files d’attente dépassant parfois les deux heures. Malgré cela, l’affluence reste élevée, témoignant de l’utilité et de la nécessité de cette initiative dans la communauté.

Une démarche écoresponsable et solidaire

Les freeperies ne se limitent pas à redistribuer des vêtements. En favorisant le réemploi, elles contribuent à réduire le gaspillage textile et servent une cause écologique importante, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire. Élodie, qui apporte des vêtements trop grands après une perte de poids, souligne l’intérêt de donner une seconde vie aux habits pour limiter le gâchis. L’initiative aide aussi des familles à faire des économies sur le budget vestimentaire, comme le dit Cindy, qui cherche des vêtements pour son fils en pleine croissance.