Deux forfaits à 5,99€… mais un seul vaut vraiment le coup

Sur un marché de la téléphonie mobile en perpétuelle évolution, choisir le forfait qui nous correspond peut vite devenir un vrai casse-tête. Les consommateurs veulent tirer le meilleur parti de leur budget tout en bénéficiant d’un service adapté à leurs habitudes, et une offre gratuite peut être un atout majeur. Deux offres se distinguent actuellement par leur attractivité : Cdiscount Mobile et Coriolis. Ces deux opérateurs proposent des forfaits sans engagement à seulement 5,99 € par mois, mais leurs caractéristiques diffèrent et pourront influencer votre décision.

Ce que propose Cdiscount Mobile

Le forfait de Cdiscount Mobile séduit surtout par la généreuse enveloppe de données mobiles. Il vous offre 40 Go de données à utiliser en France métropolitaine. Pour ceux qui voyagent souvent, on trouve aussi 22 Go supplémentaires pour le roaming en Europe et dans les DOM (pour une utilisation plus fluide lorsqu’on est à l’étranger), ce qui est essentiel pour une couverture mondiale.

En s’appuyant sur le réseau de Bouygues Telecom, Cdiscount Mobile garantit une couverture 4G qui atteint plus de 99 % de la population française, ce qui promet une belle qualité de service partout en France. Les appels, SMS et MMS sont illimités, que ce soit en France, en Europe ou depuis les DOM, ce qui fait partie des stratégies concurrentielles des opérateurs pour attirer les clients.

Autre point fort : la carte SIM est ultra économique avec un prix de 1 €. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez conserver votre numéro actuel grâce à une carte SIM triple découpe, compatible avec tous les appareils.

Ce que propose Coriolis

De son côté, le forfait Coriolis mise sur quelques fonctionnalités plus avancées pour tenter de séduire ses abonnés. Même s’il offre moins de données avec 30 Go en France métropolitaine, il reste pratique en incluant 13 Go dédiés au roaming en Europe et dans les DOM.

Coriolis utilise le réseau de SFR, qui couvre également plus de 99 % de la population métropolitaine. En plus des appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe, vous bénéficiez gratuitement de fonctionnalités comme la présentation du numéro, le double appel ainsi que les appels VoLTE et VoWIFI (ces derniers améliorent la qualité des communications vocales via Internet).

Par contre, la carte SIM chez Coriolis coûte 10 €, ce qui est nettement plus élevé que chez Cdiscount Mobile. Un petit plus, c’est la possibilité de choisir une eSIM – une option pratique si vous préférez éviter la carte SIM physique.

Comparaison en quelques points

Sur le volet des données mobiles, Cdiscount Mobile se démarque avec 40 Go contre 30 Go chez Coriolis.

contre chez Coriolis. Pour le roaming, c’est encore Cdiscount qui l’emporte avec 22 Go , contre 13 Go chez Coriolis.

, contre chez Coriolis. Le prix d’entrée est également très différent : la carte SIM coûte 1 € chez Cdiscount Mobile, mais 10 € chez Coriolis.

chez Cdiscount Mobile, mais chez Coriolis. Coriolis, de son côté, offre des options supplémentaires gratuites et la possibilité d’une eSIM, ce qui peut être un avantage pour certains.

Faire son choix

Le choix entre ces deux forfaits dépend vraiment de vos priorités personnelles. Si vous êtes un grand utilisateur de données ou si vous partez souvent en Europe et vers les DOM, l’offre de Cdiscount Mobile semble être la mieux adaptée grâce à son volume généreux de données et à son tarif avantageux pour la SIM.

En revanche, si vous préférez bénéficier de fonctionnalités avancées comme VoLTE ou VoWIFI ou si l’option eSIM vous parle, Coriolis pourrait mieux vous convenir, malgré un coût initial un peu plus élevé.

Avant de vous lancer, pensez à consulter la carte interactive proposée par l’Arcep pour vérifier la couverture réseau dans vos zones habituelles (domicile et déplacements).