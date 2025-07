Vous voyagez souvent ? Free Mobile vous réserve une surprise inattendue

Le 22 juillet, Free annonce qu’il étend son forfait mobile 5G avec une couverture désormais effective dans 117 pays. C’est particulièrement pratique pour les vacanciers qui peuvent ainsi faire des économies sur leurs frais d’eSIM. Avec l’ajout récent de quatre nouveaux pays, l’offre se montre encore plus intéressante pour ceux qui voyagent souvent.

Une évolution qui ne s’arrête pas depuis 2012

Depuis le lancement de son forfait en 2012, Free s’engage à garder ses tarifs inchangés jusqu’en 2027, tout en améliorant ses services. Alors qu’au début le forfait ne proposait que 3 Go d’Internet, il offre aujourd’hui jusqu’à 350 Go. Le roaming, autrefois réservé aux pays européens, s’étend maintenant à environ 100 destinations mondiales. Techniquement, Free a progressé de la 3G à la 4G, puis à la 5G et même à la 5G+. La toute dernière mise à jour comprend l’ajout de quatre nouvelles destinations dans l’enveloppe roaming.

Les nouveaux pays proposés sont le Vietnam, la Tanzanie (avec l’île de Zanzibar), la Moldavie et les Palaos. L’enveloppe roaming reste plafonnée à 35 Go, afin que chacun puisse surfer en toute tranquillité pendant ses déplacements.

Les détails du forfait Free 5G

Ce forfait est proposé à 19,99 euros par mois (ou 9,99 euros pour les abonnés Freebox) et sans engagement, avec la possibilité de souscrire pour des périodes de voyage. Il fonctionne avec des technologies de pointe, disponibles en Nano SIM ou eSIM. Les abonnés Freebox profitent d’un forfait data illimité tandis que les clients mobiles uniquement ont droit jusqu’à 350 Go. Côté communications, les appels vers mobiles et fixes en France, ainsi que vers les mobiles américains, canadiens, chinois et vers les DOM, sont gratuits. De plus, on peut appeler gratuitement les fixes dans 100 destinations mondiales.

Une couverture mondiale vraiment étendue

Free offre une couverture impressionnante qui s’étale sur :

En Europe : la France métropolitaine, les DOM, l’Union européenne, l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, Gibraltar, Guernesey, l’Île de Man, les Îles Féroé, l’Islande, Jersey, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, Monaco, le Monténégro et la Moldavie (récemment ajoutée par Free mais déjà prise en charge par SFR).

En Afrique : l’Afrique du Sud, l’Algérie, les Comores, l’Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tanzanie incluant Zanzibar.

Dans les Amériques : l’Alaska, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et d’autres destinations.

En Asie-Océanie : l’Australie, le Bangladesh, la Chine, la Corée du Sud et le Vietnam, qui vient d’être intégré.

Au Moyen-Orient : Chypre du Nord, les Émirats arabes unis, entre autres.

Des avantages sympas pour les voyageurs

Pour ceux qui se rendent dans ces nouvelles destinations comme le Vietnam ou Zanzibar en Tanzanie, deux exclusivités Free, il n’est plus nécessaire d’acheter une carte SIM locale. Les données s’activent dès l’arrivée, à condition que l’option « données à l’étranger » soit activée sur le smartphone avant le départ. Cette mise à jour se fait automatiquement et gratuitement pour tous les abonnés, sans besoin d’application spécifique.

Comment se positionne Free par rapport aux autres opérateurs

Même si certains points de critique ont été émis, notamment par RED by SFR qui revendique une couverture dans 124 destinations et pointe des faiblesses en réseau en France en 2025, l’offre internationale de Free reste très compétitive. Elle se distingue surtout par des exclusivités comme le Vietnam ou les Palaos, que proposent actuellement ni SFR ni d’autres concurrents directs, même si SFR couvre déjà des marchés communs comme la Moldavie.

Cette stratégie commerciale vise à attirer de nouveaux clients et à renforcer sa position sur le marché des télécommunications. Free, l’opérateur télécom innovant, propose une offre gratuite pour son forfait mobile à 2€ aux abonnés internet. Cette initiative vise à fidélisation clients tout en proposant des performances techniques impressionnantes. Cette décision pourrait influencer le marché et inciter d’autres opérateurs à revoir leurs stratégies concurrentielles.