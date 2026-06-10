Compte enfant Apple : ce qui va vraiment changer à l’automne

Apple prépare une nouvelle étape dans la protection des enfants sur iPhone, iPad et Mac. À partir de l’automne 2026, le Compte enfant doit devenir le point d’entrée d’un écosystème plus encadré : partage d’une tranche d’âge avec les applications, autorisations parentales dans certains usages, blocage de contenus sensibles et restrictions plus fines dans l’App Store.

Apple transforme le Compte enfant en passeport numérique

Le sujet dépasse largement le simple contrôle parental. Avec les nouvelles fonctions présentées autour du Compte enfant, Apple tente de résoudre une équation devenue centrale pour les grandes plateformes : comment adapter les services à l’âge d’un mineur sans collecter plus de données que nécessaire ?

Le changement le plus structurant se trouve du côté des développeurs. D’après Apple Developer, les parents pourront autoriser le partage de la tranche d’âge associée au Compte enfant avec certaines applications. Le principe est de transmettre une catégorie d’âge, et non la date de naissance exacte de l’enfant.

Ce détail est essentiel. Apple ne propose pas seulement un nouveau menu familial : l’entreprise met en place un outil destiné aux développeurs, qui permettra aux applications d’adapter leur fonctionnement à l’âge déclaré. « Utilisez l’API Declared Age Range pour demander aux utilisateurs de votre app de partager leur tranche d’âge, sans les obliger à communiquer leur date de naissance exacte. » précise Apple.

Pour les éditeurs d’applications, l’enjeu est clair. Jeux, messageries, réseaux sociaux, plateformes vidéo ou services éducatifs pourront demander une tranche d’âge pour adapter leurs contenus, leurs fonctions ou leurs restrictions. Pour Apple, c’est aussi une manière de répondre à la pression réglementaire sans basculer vers une vérification d’identité généralisée.

Les développeurs deviennent une pièce centrale du dispositif

Jusqu’ici, l’essentiel de la protection des enfants se jouait dans les réglages familiaux, Temps d’écran ou les classifications de l’App Store. La nouveauté consiste à déplacer une partie de la responsabilité vers les applications elles-mêmes. Apple fournit les outils, mais les développeurs devront les intégrer correctement.

Sur son portail dédié aux expériences adaptées aux jeunes utilisateurs, Apple explique que son outil de tranche d’âge déclarée (API Declared Age Range) permet de proposer des contenus et des expériences adaptés à l’âge. La date de naissance réelle n’est pas transmise, ce qui permet à Apple de défendre un modèle plus respectueux de la vie privée que les systèmes reposant sur une pièce d’identité ou une collecte plus lourde de données personnelles.

Le groupe ajoute un autre outil : PermissionKit. Selon Apple Developer, ce cadre permet de créer des fonctions de communication adaptées à l’âge et d’utiliser le Partage familial pour obtenir des autorisations parentales. Dans la présentation officielle de la WWDC consacrée à PermissionKit, Apple annonce : « Nous vous montrerons comment utiliser ce nouveau cadre pour créer des expériences de communication adaptées à l’âge et tirer parti du Partage familial pour les autorisations parentales. »

Ce point peut changer le fonctionnement de nombreuses applications sociales ou ludiques. Ajouter un contact, échanger avec un autre joueur, suivre un profil ou accéder à certaines fonctions de communication pourrait devenir soumis à un feu vert familial lorsque l’utilisateur est identifié comme mineur. Mais cette architecture comporte une limite : elle dépendra de l’adoption réelle par les développeurs et de la cohérence des règles appliquées d’une application à l’autre.

L’App Store affine ses seuils d’âge

L’autre volet concerne la distribution des applications. Apple indique désormais cinq paliers d’âge dans l’App Store : 4+, 9+, 13+, 16+ et 18+. Cette évolution permet d’éviter des catégories trop larges, notamment entre préadolescents et adolescents plus âgés.

Cette granularité sert deux objectifs. Le premier est parental : rendre les restrictions plus lisibles. Le second est réglementaire : mieux documenter les conditions d’accès à certaines applications selon les marchés. Apple rappelle que l’âge est un champ obligatoire dans les informations App Store et qu’il sert aux contrôles parentaux.

Le système n’est pas totalement nouveau, mais il devient plus stratégique. En 2025, Apple avait déjà annoncé des outils pour aider les parents à créer ou déplacer plus facilement leurs enfants vers des Comptes enfants, avec des contrôles parentaux conçus pour la sécurité des mineurs. La séquence 2026 ajoute une dimension supplémentaire : l’âge ne sert plus seulement à filtrer une application avant son téléchargement, il peut aussi influencer son fonctionnement après installation.

Une réponse aux lois sur l’âge en ligne

Apple avance aussi dans un contexte réglementaire tendu. Les États et gouvernements multiplient les règles sur l’âge numérique, la protection des mineurs et la responsabilité des magasins d’applications. En février 2026, Apple a indiqué aux développeurs que l’API Declared Age Range pouvait leur fournir un signal sur l’âge d’un utilisateur, notamment dans le cadre d’applications distribuées au Brésil, en Australie, à Singapour, dans l’Utah et en Louisiane.

Le même document précise qu’à partir du 24 février 2026, Apple bloque le téléchargement d’applications classées 18+ en Australie, au Brésil et à Singapour lorsque l’utilisateur n’a pas été confirmé comme adulte par des méthodes raisonnables. Cette confirmation est effectuée automatiquement par l’App Store, même si les développeurs peuvent avoir leurs propres obligations de vérification selon les pays.

Le Compte enfant devient donc un outil à double usage. Il sert aux familles, mais aussi à Apple pour défendre son propre modèle de conformité : une vérification par tranche d’âge, contrôlée au niveau du système, sans transmission directe de la date de naissance.

Safari, contenus sensibles et temps d’écran : le quotidien familial reste décisif

Apple n’abandonne pas pour autant les fonctions visibles par les parents. Selon le communiqué officiel publié par la marque, la fonction Ask to Browse permettra aux parents d’exiger une autorisation lorsqu’un enfant veut accéder à un nouveau site dans Safari. Apple précise que cette fonction fonctionne sur iPhone, iPad et Mac.

La protection des contenus est également renforcée. Apple annonce que les outils de sécurité des communications, déjà utilisés pour intervenir face à certains contenus sensibles, s’étendent à de nouveaux types d’images ou de vidéos. Le groupe affirme ainsi : « Elle interviendra désormais également pour bloquer les contenus violents ou gore dans les images ou vidéos partagées. »

Enfin, les réglages de Temps d’écran restent au cœur de l’usage quotidien. Apple rappelle que les parents peuvent gérer l’activité des apps et des sites, configurer des réglages adaptés à l’âge et verrouiller les contrôles parentaux. La nouvelle génération d’outils ne supprimera donc pas la négociation familiale autour du smartphone. Elle la rendra plus structurée, plus visible, et probablement plus fréquente.

La promesse d’Apple repose sur un équilibre délicat : donner aux enfants un environnement moins exposé, sans enfermer les familles dans une surveillance permanente. Le résultat dépendra autant de la clarté des réglages que de leur appropriation par les parents, les adolescents et les développeurs.

À retenir

Ask to Browse ajoute une autorisation parentale pour certains nouveaux sites dans Safari.

Le Compte enfant devient une base technique pour adapter les usages à l’âge.

Apple privilégie le partage d’une tranche d’âge plutôt que de la date de naissance exacte.

Les développeurs pourront utiliser des outils comme Declared Age Range et PermissionKit.