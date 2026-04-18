Distributeur de billets : cette règle peu connue est désormais obligatoire dans toutes les banques françaises

Les distributeurs automatiques de billets (DAB) restent très présents dans notre quotidien, même si les paiements évoluent. En France, le paiement en espèces représente encore 43 % des transactions. Cette place du cash pousse les observateurs du monde bancaire à suivre de près les changements autour des DAB, d’autant plus qu’une nouvelle réglementation européenne pourrait transformer ces machines. L’Internaute et Presse Citron ont relayé ces évolutions qui pourraient redéfinir notre expérience bancaire de tous les jours.

Un nouveau cadre pour les DAB

Depuis le 28 juin 2025, toutes les banques en France doivent appliquer une directive européenne récente visant les DAB. La Fédération bancaire française (FBF) indique que la majorité des distributeurs actuels sont déjà conformes. Quelques anciens modèles pourraient ne pas l’être, mais ils peuvent être laissés en service jusqu’à la fin de leur cycle de vie sans modifications majeures. En revanche, lors du renouvellement, les banques devront impérativement installer des automates qui respectent la nouvelle législation, ce qui représente un défi opérationnel et financier.

L’objectif de cette règle est d’améliorer l’accès aux distributeurs pour les personnes en situation de handicap. Les DAB devront proposer des instructions vocales, offrir la possibilité de brancher un casque audio, permettre la personnalisation des contrastes, et disposer d’une option de grossissement du texte. Ces options visent à faciliter l’usage pour de nombreux usagers, une initiative qualifiée de « vrai pas en avant » par la FBF. Ces changements représentent un progrès notable en matière d’accessibilité bancaire.

Réorganiser le réseau et coopérer entre banques

La baisse de l’utilisation des espèces pousse aussi les grandes banques françaises à repenser le transformation des distributeurs. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel et CIC ont lancé une initiative appelée « Cash Services » pour optimiser et mutualiser leurs ressources, créant ainsi un réseau d’automates innovants. Ce projet a déjà permis l’installation de plusieurs milliers de automates modernes. Ces automates offrent des fonctionnalités améliorées comme la distribution de billets et la gestion des dépôts de chèques et d’espèces.

On constate déjà la disparition de nombreux DAB, mais leur retrait est compensé par une meilleure efficacité des machines restantes. Les nouvelles bornes seront en mesure de reconnaître la banque de chaque client, supprimant ainsi les frais supplémentaires hors réseau et garantissant un service plus équitable et économique pour tous.