Votre enfant majeur vit encore chez vous, mais le rattacher à votre foyer fiscal en 2026 pourrait vous coûter cher selon les fiscalistes

Rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal pourrait alléger vos impôts.

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Léo Charcosset
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Votre enfant majeur vit encore chez vous, mais le rattacher à votre foyer fiscal en 2026 pourrait vous coûter cher selon les fiscalistes
Votre enfant majeur vit encore chez vous, mais le rattacher à votre foyer fiscal en 2026 pourrait vous coûter cher selon les fiscalistes © journaldeleconomie.fr
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En cette période de déclaration de revenus, ouverte le 9 avril, beaucoup de contribuables se posent des questions sur l’imposition de leurs enfants devenus majeurs. Le site officiel Service Public donne des informations utiles sur le sujet, notamment sur les options dont disposent les parents pour inclure leurs enfants dans leur foyer fiscal. Choisir entre rattachement fiscal et déclaration séparée reste important pour optimiser ses finances et assumer sa responsabilité fiscale. Comprendre ce que chaque option implique permet de faire un choix raisonné en tenant compte des avantages et des contraintes liés.

Rattachement ou déclaration séparée : que choisir pour un enfant majeur ?

Deux possibilités s’offrent aux parents : le rattachement fiscal de l’enfant majeur au foyer parental ou la déclaration fiscale séparée de cet enfant, explique le 20 Minutes. Le rattachement est possible quand l’enfant est considéré comme à la charge des parents. Dans certains cas, l’enfant majeur peut opter pour une déclaration individuelle, ce qui permet aux parents de verser une pension alimentaire déductible de leurs revenus.

Un enfant devient imposable de façon autonome dès sa majorité, mais pour la déclaration 2026, un enfant peut être rattaché au foyer parental s’il a moins de 21 ans au 1er janvier 2025 ou s’il a moins de 25 ans et poursuit des études en 2025, en respectant les plafonds de revenus. Pour les enfants handicapés, aucune limite d’âge n’est fixée, ce qui renforce le soutien fiscal aux familles concernées.

Ce que change le rattachement sur vos impôts

Si vous rattachez votre enfant, vous devez déclarer ses revenus en plus des vôtres. Mais il existe des exonérations qui allègent la charge. Les indemnités de stage et les salaires des apprentis sont exonérés s’ils ne dépassent pas le montant annuel du seuils d’imposition. De même, les salaires des étudiants de plus de 25 ans sont exonérés dans une limite fixée à trois fois le SMIC mensuel.

Le rattachement influe aussi sur le quotient familial : un enfant célibataire rattaché ajoute une demi-part supplémentaire au foyer. Pour les enfants mariés, pacsés ou ayant des enfants à charge, les parents peuvent bénéficier d’une déduction de 6 855 euros par personne incluse dans le rattachement. En plus, des réduction d’impôts sont prévues pour les familles, comme 153 euros pour un enfant au lycée et 183 euros pour un enfant dans l’enseignement supérieur.

Il peut parfois être plus avantageux de déclarer l’enfant séparément et de verser une pension alimentaire déduction d’impôts, mais cela oblige l’enfant à déclarer cette pension dans sa propre déclaration.

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