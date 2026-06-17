Donald Trump menace de taxer le vin français à 100 % : Macron réagit « C’est pas les États-Unis qui décident »

Les relations commerciales entre les États-Unis et la France se tendent de nouveau : Donald Trump a menacé d’imposer un tarif douanier de 100 % sur les vins et champagnes français. Cette menace répond à la taxe française de 3 % sur les services numériques, instaurée en 2019 et qui vise les géants américains comme Facebook, Amazon, Apple et Alphabet. Le bras de fer pourrait peser lourd sur le secteur viticole français et ramène au premier plan les tensions commerciales internationales.

D’où viennent les tensions entre la France et les États-Unis

Tout commence avec la taxe numérique de 3 % que la France a instaurée sur les revenus que les entreprises tech génèrent sur son territoire. L’objectif : faire payer l’impôt aux géants du numérique là où ils sont actifs. La mesure a soulevé de fortes oppositions, jugée discriminatoire envers les entreprises américaines.

Donald Trump a dit son mécontentement et multiplié les menaces contre le secteur des vins et spiritueux français. En janvier, il avait déjà évoqué des droits de douane pouvant atteindre taxe de 200% sur le vin français.

Comment ont réagi les autorités et les professionnels

Emmanuel Macron a répondu à ces menaces lors d’une interview sur TF1. Il a rappelé que la taxe numérique relève du droit européen et rejeté l’idée que les États-Unis dictent la politique fiscale française. Il a appelé à une « discussion respectueuse mais ferme » avec Donald Trump, en disant vouloir préserver une relation stable au sein du G7. À l’ouverture du sommet à Évian, il a ajouté que « les tarifs, ça fait du bien à personne et surtout entre pays du G7 ».

Côté professionnels, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS), dirigée par Gabriel Picard, redoute une « chute des exportations » de -21 % vers les États-Unis d’ici 2025. L’an dernier, le marché américain pesait 21 % des exportations françaises, d’où l’inquiétude. Gabriel Picard a appelé à la responsabilité et au maintien d’une « relation commerciale équilibrée et constructive » entre les deux pays.

Quelles conséquences économiques possibles

Aujourd’hui, le tarifs d’importation sur les vins français exportés vers les États-Unis est de 15 %, après une hausse précédente de 10 %. Un passage à 100 % perturberait sérieusement un secteur qui pèse lourd dans l’économie française.

Les conséquences pourraient dépasser la France : l’an dernier, le Canada a renoncé à une taxe numérique comparable pour préserver ses négociations commerciales avec les États-Unis.

Le dossier a aussi une dimension politique : les taxes numériques restent un sujet sensible pour Donald Trump, soutenu par les patrons des grandes entreprises tech. On reproche à ces sociétés leurs stratégies d’optimisation fiscale, ce qui pousse des pays comme la France à défendre leur souveraineté fiscale.