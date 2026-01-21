&#8226;

Guerre commerciale en vue ? Trump brandit une taxe à 200% contre les vins français

Les menaces de Donald Trump sur une taxe de 200 % sur les vins français pourraient bouleverser l’industrie viticole.

sleclerc
Publié le
Lecture : 2 min
Le président américain Donald Trump a récemment proféré des menaces qui mettent en lumière une forte tension commerciale entre les États-Unis et l’Europe. L’agence de presse Reuters a relayé ses propos, dans lesquels Donald Trump envisage d’imposer une taxe sur certains produits européens, ciblant notamment les vins et champagnes français. Cette déclaration ajoute une nouvelle couche à des relations déjà tendues entre les présidents américain et français, dans un contexte où une zone de libre-échange pourrait être envisagée.

Pourquoi la tension monte entre Trump et Macron

Les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron, président de la France, se sont détériorées « ces derniers jours ». Tout part d’une divergence de vues sur le projet d’annexion du Groenland. Le Groenland, territoire sous souveraineté danoise, est au cœur d’un différend où le Danemark exprime des réserves, tandis que Donald Trump cherche à rallier le soutien politique de ses alliés européens, en particulier celui d’Emmanuel Macron.

Face à cette situation, Trump a menacé d’augmenter fortement les droits de douane sur les vins et spiritueux européens, une mesure liée au déficit commercial croissant des États-Unis. Cette mesure viserait spécifiquement les vignerons français, les producteurs de vins et de champagne, en réaction au refus d’Emmanuel Macron de soutenir la démarche américaine. Selon Reuters, Trump a déclaré : « Je vais mettre une taxe de 200 % sur ses vins et champagnes, et il me rejoindra. »

Réactions en Europe et suites possibles

Le président français a qualifié ces menaces « d’inacceptables », ce qui a encore crispé les relations entre les deux dirigeants. Emmanuel Macron a pris des mesures préventives en échangeant avec ses homologues européens pour préparer un « instrument anti-coercition » si Washington passait aux actes. Cette initiative illustre la volonté de l’Europe de se protéger contre des actes de coercition économique.

Par ailleurs, la France pourrait ne pas participer au Conseil de la paix pour Gaza organisé par les États-Unis, ce qui montre l’ampleur des tensions diplomatiques. Cet événement, prévu « dans les prochains jours », vise à discuter du processus de paix au Moyen-Orient, avec une participation annoncée du président russe, Vladimir Poutine, selon le Kremlin.

