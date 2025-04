Le prix de votre prochain iPhone va exploser… et Trump y est pour beaucoup

Dans un climat économique déjà tendu, l’administration de Donald Trump a dévoilé récemment une série de tarifs d’importation généralisés. Ces mesures, qui toucheront quasiment toutes les branches de l’économie américaine, se présentent comme des « tarifs réciproques » de 10 %. Officiellement en vigueur depuis le mercredi 9 avril à 12h01 (même si elles s’appliquaient dès le 5 avril), elles marquent une étape de taille dans la politique commerciale des États-Unis et devraient se refléter sur le prix final des produits importés.

Apple se bouge face aux droits de douane

Pour faire face à ces nouvelles contraintes, Apple n’a pas traîné et a mis en place des actions pour limiter les effets sur ses activités. La firme a organisé le transport de cinq avions chargés de produits Apple vers les États-Unis avant l’entrée en vigueur des droits. Parmi ces produits, il y avait notamment des iPhones et divers autres appareils high-tech. Ces expéditions urgentes ont été réalisées durant les trois derniers jours de mars, permettant ainsi à Apple de sécuriser son stock en prévision des nouveaux tarifs.

Des responsables indiens ont confirmé cette opération logistique auprès de The Times of India. L’un d’eux a précisé : « Apple a transféré, en l’espace de trois jours lors de la dernière semaine de mars, cinq avions remplis d’iPhones et d’autres produits d’Inde vers les États-Unis ».

Répercussions sur la tarification et les coûts

Malgré ces embûches, Apple n’envisage pas pour l’instant de relever directement ses prix de détail en Inde ou sur d’autres marchés internationaux. En anticipant et en stockant des produits dans ses entrepôts américains plusieurs mois à l’avance, l’entreprise espère pouvoir tamponner temporairement la hausse des droits de douane sur ses marges. Toutefois, si ces tarifs se confirment sur le long terme, il sera difficile pour Apple de ne pas répercuter cette évolution sur l’ensemble de ses tarifs.

Un informateur a souligné que tout ajustement nécessaire ne se cantonnera pas au seul marché américain, mais s’étendra également à d’autres zones stratégiques comme l’Inde.

Conséquences possibles et rôle renforcé de l’Inde

Si ces droits deviennent permanents, Apple pourrait accélérer le transfert de sa production vers l’Inde pour bénéficier d’un taux de tarif plus avantageux que celui appliqué en Chine. Actuellement, les exportations indiennes vers les États-Unis se voient imposer un tarif réciproque de 26 %, en comparaison des 54 % pour les produits en provenance de Chine. Cette différence notable pousse Apple à envisager sérieusement de favoriser l’Inde comme base manufacturière principale.

L’Inde occupe déjà une place importante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple, avec près de 9 milliards de dollars d’exportations de smartphones indiens vers les États-Unis. Toutefois, toute décision finale dépendra largement des négociations commerciales entre Washington et ses partenaires internationaux.

Du côté des consommateurs américains, la tension est palpable. Beaucoup se ruent d’ailleurs pour renouveler leur iPhone, de peur que les prix ne fassent un bond jusqu’à 3 500 dollars une fois les nouveaux droits appliqués dans leur intégralité.