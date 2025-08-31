Elle touche 71,5 millions d’euros au Loto… une règle inattendue lui arrache tout une semaine plus tard

Jane Doe, une retraitée texane de 83 ans, se retrouve embarquée dans une histoire judiciaire compliquée après avoir gagné 71,5 millions d’euros au Lotto Texas. Elle avait décroché ce gain exceptionnel grâce à un ticket acheté le 17 février 2025 via l’application mobile Jackpocket Lottery. Malheureusement, la fête a été de courte durée, car elle a perdu la totalité de ses gains à cause d’une interdiction décidée par la Texas Lottery sur l’utilisation de services tiers non réglementés.

Comment tout a mal tourné

La victoire de Jane Doe aurait dû être l’occasion de fêter le coup, mais l’achat du billet gagnant via l’application Jackpocket Lottery a mis son gain en péril. La Texas Lottery a décidé, après le tirage, d’interdire ces applications, ce qui a rendu le billet gagnant de Jane Doe invalide. Cette interdiction découle d’un manque de règles claires concernant l’achat de billets via des plateformes non officielles.

L’utilisation des services tiers pour se procurer des billets auprès de détaillants agréés n’était pas bien encadrée. La Commission des jeux du Texas a expliqué qu’il n’existait pas de règle précise concernant les frais imposés par ces applis. Cette mesure rétroactive a provoqué l’indignation dans la presse américaine et chez le grand public.

La bataille en justice

Face à ce qui lui semble injuste, Jane Doe s’est lancée dans une procédure judiciaire et a déposé une plainte le 19 mai 2025 contre la Texas Lottery. Ses avocats arguent que « la commission texane n’est pas autorisée à changer les règles après le tirage », estimant que les règles ne devraient pas être modifiées une fois les numéros gagnants annoncés. Ce litige risque de s’éterniser sur plusieurs mois, voire des années, et soulève des questions juridiques et éthiques sur les jeux en ligne.

L’affaire met en lumière le flou qui entoure l’achat de billets via des plateformes non officielles et pourrait servir de référence pour la régulation des jeux en ligne aux États-Unis. Les retombées pourraient être importantes et modifier la manière dont les jeux d’argent seront gérés à l’avenir.

Les retombées et les réactions

Depuis l’annonce des résultats, Jane Doe n’a toujours reçu ni virement ni confirmation de paiement pour son gain. Certains observateurs avancent que la commission attend que l’affaire s’éternise pour que Jane Doe finisse par abandonner ou disparaisse, une stratégie que certains comparent à de l’épuisement judiciaire. Chaque jour compte pour cette retraitée qui voit ses millions s’envoler.

Cette affaire rappelle étrangement celle d’une famille bretonne qui avait gagné un jackpot similaire le même jour que Jane Doe, soulignant les différences de traitement des gains suivant les juridictions.