Elon Musk franchit un cap inimaginable : sa fortune atteint désormais 800 milliards de dollars

Elon Musk, figure bien connue de l’innovation, vient de franchir une nouvelle étape dans le monde économique. Avec l’acquisition par son constructeur de fusées, SpaceX, de la société d’intelligence artificielle et de médias sociaux xAI, la fortune record d’Elon Musk atteint 783,84 milliards d’euros, faisant de lui la première personne à détenir un tel montant, confirme Forbes. Cette opération redessine les rapports de force dans la tech et illustre comment les fusions et acquisitions peuvent transformer la valeur des entreprises et des fortunes.

La valeur combinée qui explose

La fusion des actifs de SpaceX et xAI affiche un total très élevé : 1 150 milliards d’euros, d’après Forbes. Dans le détail, SpaceX est valorisée à 920 milliards d’euros et xAI à 230 milliards d’euros. Cette opération a ajouté 77,28 milliards d’euros à la fortune de Musk, consolidant sa place parmi les toutes premières fortunes mondiales.

Les chiffres détaillés le montrent : la part de Musk dans SpaceX avait été estimée à 42 %, soit 309,12 milliards d’euros, et à 49 % dans xAI, soit 112,24 milliards d’euros. Après la fusion, Musk détiendrait présumément 43 % de la nouvelle entité combinée, ce qui représenterait une valeur estimée de 498,64 milliards d’euros.

Le portefeuille d’actifs de Musk

Au-delà des actifs combinés de SpaceX et xAI, Musk conserve une position financière importante chez Tesla, avec une participation de 12 % évaluée à 163,76 milliards d’euros, ainsi que des options sur actions cotées à 114,08 milliards d’euros. Un paquet de rémunération approuvé chez Tesla pourrait porter sa richesse jusqu’à 920 milliards d’euros si certains jalons liés au projet surnommé « Mars shot » sont atteints.

Cette acquisition s’inscrit dans une série d’opérations : en mars dernier, xAI et X avaient déjà fusionné, attribuant à xAI une valorisation de 73,6 milliards d’euros et à X une valorisation de 30,36 milliards d’euros. Ces mouvements répétitifs alimentent le débat sur la stratégie de Musk, alternant achats et cessions, et soulèvent des critiques sur le leadership.