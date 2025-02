« Chute historique » : Elon Musk perd 41 milliards en une semaine

Elon Musk, souvent vu comme le visionnaire de notre époque, vit un sacré moment de turbulences, tant sur le plan financier que médiatique. En une semaine, sa fortune a dégringolé de 40,9 milliards de dollars, passant de 428 milliards de dollars à 387,1 milliards de dollars. Même s’il reste l’homme le plus riche du monde, cette chute soulève pas mal d’interrogations sur la stabilité de ses entreprises et sa manière de diriger. Ce casse-tête devient d’autant plus pertinent que Tesla, qui représente une part énorme de sa richesse, traverse aussi des périodes difficiles.

Tesla sous pression

Tesla, le géant de l’automobile, est en ce moment sous une forte pression. Depuis le début de l’année, son action a perdu 25% de sa valeur. Et ça empire : récemment, la baisse a dépassé 30%, ramenant la capitalisation boursière au niveau de la fin de 2021. Les chiffres du quatrième trimestre 2024 confirment cette tendance négative, avec des ventes qui chutent de 47,7% en Europe et de 11,5% en Chine (histoire de montrer à quel point les choses se corsent). Les investisseurs s’inquiètent surtout du virage vers une offre axée sur l’intelligence artificielle à moindre coût, qui semble avoir fait vaciller la confiance envers la marque.

Tesla veut se métamorphoser d’un constructeur automobile en une boîte axée sur l’IA. Mais ce virage n’a pas été de tout repos. Les grandes attentes des investisseurs se sont heurtées à des résultats plutôt décevants, avec des inquiétudes grandissantes sur comment cela va peser sur les finances. On se retrouve avec une sorte de « tempête parfaite » (on dirait que tout s’effondre simultanément) alors que les divergences entre les indicateurs financiers et le cours de l’action se creusent.

Les polémiques autour d’Elon Musk

Les critiques à l’encontre d’Elon Musk ne se limitent pas aux seules questions financières. Pour la première fois, certains actionnaires historiques réclament son départ, reprochant à Musk de trop se disperser entre ses multiples entreprises et son rôle controversé dans l’administration Trump (un détail qui ne passe pas inaperçu pour certains investisseurs). Après la victoire de Donald Trump, Musk avait vu sa fortune atteindre un double record, notamment grâce à son nouveau rôle de leader du DOGE dans cette administration.

Cependant, son soutien affiché aux groupes d’extrême droite en Europe ne laisse pas les investisseurs indifférents. On lui reproche aussi sa tendance à se focaliser sur d’autres sociétés et ses messages parfois polémiques publiés sur X (anciennement Twitter). Même s’il a déjà su calmer les esprits par le passé avec de bons résultats financiers et un sacré bonus salarial, la situation actuelle risque de demander une façon différente de regagner la confiance de ses soutiens.