Immobilier : ce qui bloque aujourd’hui le premier achat

L’accès à la propriété reste un objectif fort pour les jeunes Français, mais il demande aujourd’hui plus de temps, plus d’épargne et davantage de concessions. La dernière étude d’Empruntis, publiée le 14 avril 2026 à partir des dossiers du premier trimestre, indique que l’âge moyen des primo-accédants atteint 36,5 ans. Ce glissement raconte moins un désamour de l’immobilier qu’un changement de conditions de vie : on achète plus tard parce qu’il faut attendre d’être plus solide financièrement.

Immobilier : un premier achat qui n’arrive plus au début de la vie adulte

Devenir propriétaire ne marque plus l’entrée dans la vie adulte, mais une étape plus tardive du parcours. D’après Empruntis, « l’âge moyen atteint désormais 36,5 ans » et ajoute que « la tranche des 30-39 ans domine largement le marché, tandis que les moins de 30 ans reculent ». Pour les ménages concernés, cela change tout : le premier achat immobilier n’intervient plus avant les grands choix de vie, il arrive souvent après plusieurs années de location, parfois après une mise en couple ou l’arrivée d’un enfant.

Ce décalage a aussi une conséquence très concrète pour les consommateurs : le bien acheté en premier n’est plus forcément celui dont on rêvait à 28 ans. Il devient un compromis plus tardif, bâti autour d’un budget sécurisé plutôt que d’un projet idéal. L’achat du premier logement ressemble moins à une conquête qu’à un arbitrage prudent.

Crédit plus strict, apport plus lourd : le tri se fait avant la signature

Le cœur du problème est financier. La Banque de France indique qu’en février 2026 le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat hors renégociations a légèrement remonté à 3,23%, après 3,17% en janvier. Dans le même temps, la reprise du crédit existe bien, mais elle ne signifie pas un retour à la facilité. Un ménage peut aujourd’hui trouver une banque prête à financer son projet sans pour autant disposer de la capacité d’emprunt suffisante pour acheter le bien visé.

Le cadre fixé par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) continue de peser sur les dossiers : le taux d’effort ne doit pas dépasser 35% et la durée de crédit ne doit pas excéder 25 ans, sauf cas particuliers prévus par les textes. Ces règles ont été conçues pour éviter le surendettement, mais elles ont aussi un effet très visible pour les primo-accédants : elles repoussent les projets de ceux qui n’ont ni revenus déjà élevés, ni apport conséquent, ni situation professionnelle parfaitement lisible.

Empruntis décrit précisément ce durcissement. Le courtier écrit que « le taux d’endettement maximal de 35 % est appliqué strictement » et souligne que l’apport demandé se situe désormais souvent entre 15% et 20%, contre environ 10% auparavant. Pour un jeune actif, la marche est considérable. Cela veut dire plusieurs années de plus pour épargner, différer un achat ou revoir fortement le budget à la baisse.

Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des renoncements très concrets. On repousse l’achat pour finir d’épargner. On cherche plus loin du centre-ville. On réduit la surface. On achète seul plus difficilement. On allonge la durée du prêt.

Ce que les jeunes ménages perdent en achetant plus tard

L’achat tardif n’est pas seulement un problème de calendrier bancaire. Il modifie la façon de vivre le logement. Rester locataire plus longtemps signifie rester plus exposé aux hausses de loyer, aux déménagements subis, à l’incertitude sur la durée d’occupation d’un bien et à la difficulté de se projeter dans un quartier ou une ville. Pour beaucoup de ménages, le report de l’achat est aussi un report de stabilité.

Ce recul de l’achat précoce creuse aussi les écarts entre profils. Ceux qui peuvent compter sur une aide familiale, une situation professionnelle déjà solide ou deux revenus ont davantage de chances de franchir le cap. Les autres patientent, parfois longtemps. Sans même parler d’héritage, le simple fait de pouvoir se constituer rapidement un apport devient un avantage décisif.

Empruntis observe d’ailleurs que « les primo-accédants doivent composer avec une remontée brutale des taux et un durcissement des conditions d’octroi ». Le message est clair : le rêve immobilier n’a pas disparu, mais il se mérite plus tard et dans de moins bonnes conditions.

Acheter reste possible, mais à condition de réviser le projet

Le tableau n’est pas totalement fermé. Le marché du crédit s’est partiellement rouvert en 2025 et début 2026, comme le montre la remontée de la production de prêts recensée par la Banque de France. Mais cette amélioration ne suffit pas à compenser les filtres accumulés : prix encore élevés dans de nombreuses zones, apport demandé plus important, plafond d’endettement inchangé. Le retour du crédit ne supprime donc pas le report de l’achat, il l’aménage seulement.

Pour beaucoup de jeunes ménages, la nouvelle règle est claire : devenir propriétaire exige d’adapter le projet au marché, et non plus l’inverse. Le premier achat se fait davantage là où le budget le permet que là où l’on voulait d’abord vivre. Cela explique pourquoi l’achat d’une résidence principale intervient plus tard, mais aussi pourquoi il peut générer plus de frustration qu’autrefois.