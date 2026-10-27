En 1984, George Michael publiait Last Christmas avec Wham ! 40 ans plus tard, les droits d’auteur ont permis à son fonds de distribuer plus de 20 subventions pour soutenir les jeunes en difficulté, sans-abri et confrontés à des problèmes de santé mentale

En 1984, George Michael publiait Last Christmas avec le duo Wham!. Quarante ans plus tard, les droits d’auteur accumulés par ce titre ont permis au George Michael Fund d’accorder plus de 20 subventions à des organisations venant en aide à des enfants et des jeunes confrontés à la précarité, au sans-abris ou à des difficultés de santé mentale à travers le Royaume-Uni, rapporte le Times of India.

Ce financement a été annoncé pour marquer le 40e anniversaire de la chanson, selon le site officiel du fonds. L’argent a servi à offrir des cadeaux de Noël à des enfants défavorisés, à financer des séances de soutien psychologique pour des jeunes en difficulté, et à venir en aide à des jeunes LGBTQ+ confrontés au sans-abrisme ou à une rupture familiale.

Le fonds indique que ce soutien a contribué au plus grand effort de don de cadeaux au Royaume-Uni, destiné à garantir qu’aucun enfant ne se réveille sans rien le matin de Noël. Ces difficultés, précarité, rejet familial, instabilité du logement et détresse psychologique, se recoupent souvent chez les mêmes jeunes, précise le fonds.

Parmi les bénéficiaires, Step2 a annoncé en décembre 2024 avoir reçu un financement rendu possible par les royalties de Last Christmas. Cette subvention a permis à l’organisation de proposer des séances supplémentaires de soutien psychologique communautaire au Mayfield Centre.

Écrite et produite par George Michael, Last Christmas est sortie le 3 décembre 1984 en double face A avec Everything She Wants. Elle avait atteint la deuxième place des classements singles britanniques à Noël 1984, devancée par le titre caritatif de Band Aid Do They Know It’s Christmas?, consacré à la famine en Éthiopie, auquel George Michael participait également au chant.

Il avait alors engagé publiquement les royalties de sa propre chanson au profit de l’aide aux victimes de la famine, dans la foulée de son engagement pour Band Aid. Dans un entretien accordé au Big Issue en 2024, Andrew Ridgeley, l’autre membre de Wham!, est revenu sur cette décision, expliquant que le duo voulait que la chanson contribue à l’effort humanitaire.

Depuis, le titre n’a cessé de revenir dans les classements. Il a atteint la première place du hit-parade britannique pour la première fois en janvier 2021, avant de devenir officiellement le « Christmas No. 1 » en 2023. En octobre 2024, Sony Music a décrit Last Christmas comme l’un des meilleurs singles vendus de tous les temps au Royaume-Uni, à l’occasion d’une sortie spéciale célébrant l’enregistrement original et du matériel additionnel pour les 40 ans du titre.

Un fonds créé en 2024 pour prolonger l’engagement du chanteur

George Michael s’est engagé tout au long de sa carrière dans des actions caritatives, souvent sans publicité de son vivant. Il avait créé le Mill Charitable Trust en 2009, dont le nom discret reflétait, selon le George Michael Fund, sa préférence pour un don loin des projecteurs.

Le chanteur est mort le jour de Noël, en 2016. Sa famille et ses exécuteurs testamentaires ont poursuivi son œuvre caritative. Le George Michael Fund a été créé en 2024, géré par The Talent Fund pour le compte du Mill Charitable Trust. L’objectif affiché est de soutenir les causes qui tenaient à cœur au chanteur, et aider les jeunes en faisait partie tout au long de sa carrière, selon le fonds.

Les revenus générés par la diffusion continue de Last Christmas sur les playlists de saison peuvent aider les organisations soutenues à financer des services tout au long de l’année, et pas seulement pendant les fêtes. Selon le site du George Michael Fund, cette initiative de subventions a été reconduite l’année suivante, prolongeant le lien entre les royalties de la chanson et le soutien aux jeunes.