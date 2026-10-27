« Je pensais que mon permis rose était valable à vie » : des millions de conducteurs vont devoir le remplacer avant cette date butoir

Le permis de conduire rose cartonné, ce document plié en trois volets que des générations d’automobilistes ont glissé dans leur portefeuille, va disparaître. Passé le 19 janvier 2033, il ne sera plus valide, confirme Presse Citron. Il cède la place à un nouveau format de la taille d’une carte bancaire, présenté comme plus sécurisé et plus pratique. Quelques millions de Français possèdent encore l’ancien modèle rose.

Le remplacement du document est désormais entièrement gratuit. Auparavant, l’opération n’était possible qu’en cas de détérioration, de perte ou de vol, moyennant 25 euros. Seul le coût de la photo d’identité reste à la charge de l’usager, une gratuité pensée pour accélérer la transition vers le format carte bancaire, déjà en circulation depuis plusieurs années.

La demande s’effectue en ligne, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés. Il faut choisir le motif « Détérioration, remplacement du permis pliant 3 volets ou fin de validité » et joindre un justificatif d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile numérisés. Une fois le nouveau permis reçu par courrier, l’ancien permis rose n’a pas besoin d’être restitué : il peut être conservé.

Le ministère de l’Intérieur, à l’origine de cette échéance, encourage les conducteurs à anticiper la démarche plutôt que d’attendre la dernière minute, pour éviter un engorgement des services administratifs comme cela a pu se produire pour d’autres titres officiels.

Jusqu’à 135 euros d’amende en cas d’oubli

À compter de la date butoir, les détenteurs de l’ancien permis rose s’exposeront à une amende de 11 euros pour défaut de présentation du permis. Elle pourra être majorée à 38 euros, voire grimper jusqu’à 135 euros si aucun permis n’est présenté du tout. Le véhicule du contrevenant pourra en outre être immobilisé.

Le nouveau format, délivré en France depuis 2013, est plus petit et plastifié, donc plus facile à ranger. Il permet aussi de vérifier en ligne le solde de points du permis. Sa durée de validité est de 15 ans, sauf exceptions, notamment en cas d’affection médicale ou pour le permis poids lourd.

Le site Service public rappelle que le permis rose reste valable jusqu’à l’échéance de 2033, tout en précisant qu’il est déjà possible d’en demander le remplacement sans attendre.

Une version numérique via France Identité

Le permis de conduire peut déjà être intégré à l’application gouvernementale France Identité, disponible sur smartphone, qui permet de présenter une version numérique certifiée lors d’un contrôle routier. Il n’est pas nécessaire de détenir le nouveau format physique pour en profiter : le permis rose peut lui aussi être dupliqué numériquement.

Une condition reste toutefois indispensable : être titulaire d’une carte nationale d’identité biométrique, le nouveau modèle de carte d’identité. Sans elle, impossible d’accéder à l’application et à ses services, permis de conduire dématérialisé compris.