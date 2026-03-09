Depuis octobre 2025, la France a lancé une initiative ambitieuse : créer un fonds pour la défense. Piloté par Eric Lombard et Nicolas Dufourcq, ce fonds a pour but de canaliser l’épargne des Français vers un secteur en plein développement et, en parallèle, de mobiliser des ressources pour soutenir les efforts de défense nationaux. Dans un climat géopolitique mondial tendu, marqué par des tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis, le gouvernement se tourne de plus en plus vers la population pour financer ses projets de défense.

Un fonds pour la défense qui veut changer la donne

Le Bpifrance Défense est un produit financier assez récent qui permet aux Français d’investir directement dans le secteur de la défense. L’objectif visé est de 450 millions d’euros, avec une souscription minimale fixée à 500 euros. Les sommes placées sont ensuite bloquées pendant au moins cinq ans, ce qui apporte une certaine stabilité au soutien des entreprises de défense, start-ups, PME et ETI.

On peut souscrire directement auprès de Bpifrance ou via un contrat d’assurance-vie en unités de compte, explique Marie France. Il a aussi été question du lancement d’un support d’investissement dédié, distribué en partenariat avec Société Générale Assurances. Des acteurs comme Henri Marcoux de Tikehau Capital insistent sur l’importance de multiplier les supports d’investissement pour donner un coup de pouce à l’industrie de la défense.

Le climat international rappelle aux dirigeants la nécessité de renforcer les capacités de défense. Le président français a même été présenté comme portant son « costume de chef de guerre », en réaction aux pressions internationales. Le gouvernement, dirigé par Emmanuel Macron, a proposé un amendement à la loi de finances 2024 pour puiser dans les ressources du Livret A et du livret d’épargne populaire afin de financer la défense. Cet amendement a été adopté via l’article 49.3, mais il suscite des inquiétudes, notamment sur les conséquences possibles pour le financement du logement social.

Avec 55,1 millions de titulaires fin 2022, le Livret A représente une réserve considérable, qui dépasse les 400 milliards d’euros. Recourir à ces fonds, très prisés par les Français, pourrait modifier les priorités actuelles en matière d’investissement social, même si, pour l’instant, les banques n’affectent que 40,5 % de ces ressources.

Risques et rendements : ce qu’il faut garder en tête

Le secteur de la défense promet des rendements parfois élevés, mais il comporte aussi des risques. Les actions de sociétés comme Thales et Safran ont récemment progressé fortement, respectivement de 75 % et 20 %. Toutefois, comme le rappelle Nicolas Dufourcq, investir en fonds propres expose au risque de perte totale du capital. Ce type de placement ne bénéficie ni de la protection de l’État ni d’un avantage fiscal, ce qui pose aux épargnants la question de choisir entre sécurité et rendement.

Les conditions actuelles du marché profitent à certaines entreprises, notamment Dassault Aviation, mais chaque investissement doit être pesé avec prudence. Tandis que le fonds pour la défense attire l’attention, on s’interroge sur les conséquences à long terme de ces choix de financement pour l’économie et la société française.