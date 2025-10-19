Nouveau placement à 5% : les Français délaissent-ils déjà le Livret A ?

Bpifrance vient de lancer officiellement son fonds d’investissement dédié à l’industrie de la défense, baptisé Bpifrance Défense, le mardi 14 octobre. Annoncé en mars dernier, ce fonds marque une étape majeure dans le développement d’une défense européenne dissuasive. Il vise à soutenir 500 projets dans les trois prochaines années et à recueillir environ 450 millions d’euros, se positionnant ainsi comme un acteur important pour les entreprises issues de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

Un fonds pensé pour le long terme

Bpifrance Défense est conçu comme un investissement sur le long terme avec une durée de vie prévue de 20 ans. Vous pouvez y placer entre 500 € et 500 000 €, que ce soit via les banques ou directement par Bpifrance. Il faut toutefois savoir que les fonds sont bloqués pendant les cinq premières années, et il est conseillé de garder son argent investi au moins pendant dix ans.

Sur le plan financier, le rendement attendu se situe entre 4,5 % et 5 % – ce qui est plus de trois fois supérieur à celui du livret A. Par contre, comme il s’agit d’un placement non garanti, vous pourriez subir une perte partielle voire totale de votre capital. Pour citer Maud Descamps : « Vous n’êtes pas sûr de récupérer votre mise de départ, mais […] le risque reste assez faible. » dit-elle sur TF1.

Qui choisit et gère les investissements ?

La gestion du fonds est assurée par BPI France, qui se charge aussi de sélectionner les projets à financer. Ainsi, les épargnants ne peuvent pas décider directement où va leur argent. L’idée, c’est surtout de financer les systèmes d’information européens et d’autres activités stratégiques pour renforcer la souveraineté technologique européenne.

Face à une forte dépendance aux systèmes d’information américains et aux tensions depuis l’invasion russe en Ukraine, ce fonds a pour objectif de limiter cette dépendance et de favoriser une plus grande autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis.

Avantages fiscaux et quelques conseils

Côté fiscal, les intérêts générés par le fonds sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) à hauteur de 30 %. Toutefois, investir via une assurance-vie peut faire baisser cette imposition à 24,7 % après huit ans, pour des gains inférieurs à 150 000 €. De plus, utiliser un Plan d’Épargne en Actions (PEA) permet d’être totalement exonéré d’impôt sur le revenu après cinq ans, bien que les prélèvements sociaux restent à 17,2 %.

Les spécialistes recommandent généralement de privilégier le PEA pour ce type d’investissement, puis l’assurance-vie et enfin le compte-titres classique. Philippe Crevel conseille cependant sur RMC Conso : « Conservez toujours une épargne de précaution accessible à tout moment sur un livret liquide. »