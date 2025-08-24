Fin du Spotify gratuit ? Ce que la plateforme prépare pour contrer les malins

Depuis quelques années, Spotify, le géant du streaming musical, se bat bec et ongles contre ceux qui cherchent à profiter de ses offres payantes sans débourser un centime. Ce combat révèle l’évolution des techniques de piratage et pose la question de la viabilité du modèle économique des plateformes de streaming.

La bataille contre les applis bidouillées

Avec près de 700 millions d’utilisateurs actifs, Spotify traîne un problème de longue date : des versions trafiquées de son appli Android qui offrent l’accès gratuit aux options Premium, comme l’écoute sans publicité et la possibilité de choisir n’importe quel titre. Acheter ces fonctionnalités coûte normalement environ 12 euros par mois, ce qui est un exemple de l’augmentation des tarifs de Spotify. Ces derniers mois, la plateforme a redoublé d’efforts pour bloquer l’accès aux fichiers APK altérés, s’inscrivant dans une chasse au piratage plus large.

La dernière affaire qui a fait du bruit concerne un outil iOS nommé EeveeSpotify. Ce logiciel permettait d’écouter de la musique sans pub et d’accéder aux paroles sans devoir payer l’abonnement Premium. En invoquant une violation des droits d’auteur via le DMCA, Spotify a réussi à faire retirer EeveeSpotify de GitHub, ainsi que plusieurs centaines de copies (forks) associées.

Les développeurs et leurs combines

Même après sa défaite, le développeur à l’origine d’EeveeSpotify n’a pas traîné et a lancé EeveeSpotify Reborn. Cette nouvelle version offre les mêmes options, mais elle ne comprend plus les fichiers IPA de Spotify, ce qui force les utilisateurs à appliquer eux-mêmes le patch. Cette modification vise à réduire la responsabilité juridique du développeur tout en continuant d’attirer ceux qui veulent éviter de payer pour Spotify Premium.

Cependant, malgré ces ajustements, EeveeSpotify Reborn reste dans un flou juridique. Spotify peut toujours se reposer sur les règles anti-contournement du DMCA pour s’attaquer à ce genre de piraterie.

Le piratage qui évolue

L’affaire EeveeSpotify montre bien comment le piratage a changé au fil des années. Avant, tout tournait autour du téléchargement illégal de MP3, et aujourd’hui, il s’agit surtout de détourner des applis officielles comme Spotify. Des groupes tels que ReVanced et xManager sont également pris dans cette mouvance.

ReVanced s’est fait connaître en développant des patchs pour modder plusieurs applis populaires, comme YouTube, YouTube Music, X, Twitch, Reddit et, naturellement, Spotify. Leur combine consiste à analyser le code compilé et les messages réseau pour envoyer de faux signaux aux serveurs et simuler un abonnement Premium (même si certaines fonctionnalités côté serveur restent inaccessibles).

Quant à xManager, il distribue des fichiers APK modifiés tout prêts à l’emploi, tout en avertissant des risques juridiques possibles, ce qui rappelle les solutions gratuites pour contourner les publicités sur YouTube.

Comment Spotify réagit

Connaissant bien les problèmes financiers que provoque le piratage, Spotify interdit clairement l’utilisation de fichiers trafiqués dans ses conditions d’utilisation. Depuis mars 2025, la plateforme bloque de manière plus agressive ces fichiers modifiés pour rendre les applis altérées complètement inutilisables.

L’objectif affiché de Spotify est net : encourager le plus grand nombre d’utilisateurs à souscrire un abonnement Premium tout en les fidélisant grâce à une interface que beaucoup apprécient. Comme le souligne oSumAtrIX de ReVanced : « ce n’est pas particulièrement difficile de débloquer Spotify, mais le plus ardu est de réagir face aux correctifs que peut déployer Spotify ». Pour sa part, xManager avertit que « Spotify pourrait tenter des mesures contre les comptes qui cherchent à contourner cette règle ».