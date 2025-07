Cette méthode secrète vous libère des pubs YouTube (et c’est 100% gratuit)

YouTube s’est imposé comme une plateforme incontournable pour les podcasts et la musique. Pourtant, pour écouter en arrière-plan, il faut souvent souscrire à un abonnement Premium. C’est embêtant quand on veut écouter sa playlist ou ses podcasts tout en utilisant une autre appli ou même quand l’écran est verrouillé. Pas de panique, il existe des alternatives gratuites pour contourner ce souci.

Les galères de l’écoute sur YouTube

Si vous n’avez pas l’abonnement Premium, écouter sur YouTube peut vite tourner au casse-tête. Les pubs incessantes chamboulent la lecture, et dès que l’écran se verrouille, l’écoute s’arrête. Laisser l’écran allumé ne marche pas vraiment, car ça bouffe la batterie, surtout sur les iPhone. Du coup, il faut bien trouver une autre méthode pour profiter de vos contenus sans prise de tête.

Naviguer avec Brave et Vivaldi

Deux navigateurs pour mobiles se démarquent en permettant la lecture en arrière-plan sans abonnement spécial : Brave et Vivaldi. Ils offrent une solution gratuite et bien plus fluide et sécurisée que les méthodes bricolées, comme le montre Android Guias.

Utiliser Brave

Avec Brave, c’est tout simple. Il suffit de télécharger le navigateur sur votre smartphone et d’activer l’option « audio en arrière-plan ». Pour cela, ouvrez Brave, cliquez sur les trois points en bas à droite pour accéder au menu, allez dans « Tous les paramètres », puis « Affichage » et enfin « Médias » pour activer la fonction. Vous pourrez alors écouter du contenu sur la version mobile de YouTube ou YouTube Music même lorsque l’écran est éteint.

Sur iOS, changer de piste demande de déverrouiller l’iPhone et de rouvrir Brave, alors que sur Android, les boutons de contrôle sont directement à disposition. De plus, Brave propose une fonction playlist sur iOS qui permet de télécharger du contenu pour une écoute hors ligne via une icône dédiée dans la barre d’adresse.

Utiliser Vivaldi

Vivaldi offre lui aussi la possibilité de lire en arrière-plan. Une fois téléchargé, ouvrez le navigateur et cliquez sur l’icône Vivaldi en haut à droite. Dans les paramètres généraux, activez « Autoriser la lecture des médias en arrière-plan » et le tour est joué : vous pouvez écouter du contenu sur YouTube avec l’écran verrouillé.

Le côté pratique et tech

Ces navigateurs présentent plusieurs avantages intéressants. Par exemple, Brave bloque efficacement les pubs et les traqueurs, ce qui rend la navigation plus rapide et préserve la vie privée des utilisateurs. En plus, ils aident à réduire la consommation d’énergie et prolongent l’autonomie de la batterie.

Que vous soyez sous Android ou iOS, vous pouvez aussi créer des raccourcis vers YouTube sur votre écran d’accueil. Sur iPhone, cela passe par l’application « Raccourcis » pour accéder rapidement à m.youtube.com via Vivaldi, tandis que sur Android, cette option se trouve directement dans le menu du navigateur.

Ces solutions astucieuses améliorent l’expérience mobile sans frais supplémentaires et s’adaptent parfaitement à vos besoins pour profiter de YouTube librement. Comme le rappelle 01net dans sa description détaillée, ces méthodes fonctionnent aussi bien sur Android que sur iOS.