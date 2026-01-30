Forfait Free à 2 € : appels illimités et 1 Go d’Internet inclus sans hausse de prix

Le forfait Free — mobile à 2 € est depuis longtemps considéré comme le forfait le plus accessible pour les clients cherchant un abonnement téléphonique minimaliste. Historiquement limité à deux heures d’appels et une petite enveloppe de données, ce forfait évolue aujourd’hui de façon significative pour mieux répondre aux besoins actuels des utilisateurs, sans augmenter son prix emblématique.

Transformation du forfait Free à 2 euros

Le forfait mobile à 2 € de Free Mobile subit une mutation profonde en ce début d’année 2026. Longtemps positionné comme une solution simple avec 2 h d’appels, SMS/MMS illimités et seulement 50 Mo d’internet mobile en France métropolitaine, il avait déjà l’avantage d’être sans engagement.

Aujourd’hui, Free fait évoluer son produit de base en mettant en avant une version enrichie qui inclut appels illimités et 1 Go d’internet mobile, tout en maintenant le prix à 2 € par mois pour les nouveaux abonnés. Cette évolution traduit une réponse stratégique à la concurrence accrue sur les forfaits à bas prix (comme chez RED by SFR, Sosh ou B&You) et une volonté d’aligner le forfait historique sur les usages modernes, où même les petits consommateurs souhaitent un quota de données plus significatif pour leurs usages basiques d’internet.

Du forfait basique à un forfait enrichi par défaut

La grande nouveauté annoncée fin janvier 2026 est que l’option « Booster 1 Go », auparavant une simple option gratuite parmi d’autres, devient désormais la configuration par défaut du forfait à 2 €. En pratique, cela signifie que :

lors de la souscription au forfait à 2 €, l’enveloppe de 1 Go de données mobiles est sélectionnée automatiquement, sans coût additionnel ;

les appels, SMS et MMS sont désormais illimités en France métropolitaine ;

l’ancienne configuration (2 h d’appels et 50 Mo de données) reste accessible manuellement, mais elle n’est plus mise en avant par défaut.

Ce changement se traduit par une amélioration substantielle des services inclus, tout en conservant le même tarif attractif de 2 € par mois.

Une adaptation aux besoins des clients

Cette évolution marque une réorientation nette de l’offre vers une meilleure adéquation avec les attentes des clients. Le passage de 50 Mo à 1 Go d’internet mobile gratuit répond à une réalité d’usage où les connexions sont de plus en plus sollicitées, même pour des besoins ponctuels comme consulter des e‑mails, naviguer sur les réseaux sociaux ou utiliser des applications de messagerie.

Sur la forme, Free améliore la présentation commerciale de son forfait pour le rendre plus lisible et attractif. Désormais, les futurs abonnés voient clairement trois options lors de la souscription :

la version historique avec 50 Mo de données ;

la formule 1 Go avec appels illimités proposée par défaut ;

et une version avec 5 Go de données pour 3,99 € de plus par mois.

En rendant la version enrichie plus visible et plus accessible, Free Mobile s’assure que les clients optent naturellement pour une offre plus complète, sans augmenter la dépense mensuelle.

Historique : l’évolution progressive du forfait 2 €

Depuis son lancement, le forfait Free — mobile à 2 € s’est progressivement enrichi via des options appelées Boosters. En 2022, Free avait introduit une option Booster 1 Go gratuite permettant déjà aux abonnés de transformer leur contrat initial en un forfait avec appels illimités et 1 Go de data en 4G, sans surcoût.

Cette option se révélait déjà être une stratégie pour concurrencer des offres similaires à bas prix proposées par d’autres opérateurs, notamment ceux du segment « entrée de gamme ».

Toutefois, jusqu’à récemment, cette option devait être activée manuellement par le client lors de la souscription. Avec la configuration par défaut instaurée en janvier 2026, Free va plus loin en réduisant les frictions d’adoption pour les utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas forcément experts en choix d’options.

Comparaisons avec la concurrence

L’évolution du forfait à 2 € de Free intervient dans un contexte où plusieurs opérateurs proposent des forfaits très bas prix avec données et appels illimités. Par exemple, des offres concurrentes à 1,99 € ou 2 € incluent souvent au minimum 1 Go d’internet ou des appels illimités, mais pas toujours les deux ensemble.

Avec cette mise à jour, Free réduit l’écart entre son offre la moins chère et celles des autres acteurs du marché, en rendant disponibles à ce tarif déjà bas des services généralement inclus dans des forfaits plus coûteux.

En outre, ce positionnement peut être vu comme une manœuvre défensive pour maintenir l’attractivité du forfait historique face à une concurrence qui multiplie les promotions, séries limitées et options à bas prix.